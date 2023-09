Maxi Guidici apareció en televisión y rompió el silencio

Después del desconcierto que se vivió durante toda la jornada del viernes respecto a la complicada situación que vivió el ex Gran Hermano, Maxi Guidici, del comunicado que dio él a través de sus redes y de las declaraciones de muchos de sus exhermanitos, durante la jornada de ayer él brindó su primera entrevista televisiva luego de su internación y del complicado momento vivido. En el programa Estamos okey (América), rompió el silencio y dejó varias declaraciones fuertes. “Estoy bien, acompañado de mi mamá. Por suerte ya pasó, me hizo un clic en la cabeza. Me siento bien, más fuerte. Estoy tomando fuerzas, toqué fondo. Estuve muy cerca de cometer un gravísimo error. Me siento mal por no valorar a la gente que tengo alrededor y que me brindó su cariño y apoyo”, fue lo primero que manifestó el joven sobre su intento de suicidio.

Además, también ensayó una suerte de explicación respecto a cómo llegó a tal situación. “Fueron muchas cosas juntas. La más fuerte fue una junta de frustración y el hecho de terminar la relación con Juliana (Díaz). Vivir en Buenos Aires me cuesta muchísimo e irme a Córdoba es sentir que tiro la toalla. Tengo ganas de seguir peleándola y de un proyecto importante. El Bailando es algo que me motiva un montón, y la ansiedad y la frustración me llevaron a eso”. Y agregó : “Siento que estoy en condiciones, me siento superfuerte, me muero de ganas de poder estar en un proyecto así. Por lo menos tener la oportunidad, me siento capaz y quiero afrontarlo”. Vale señalar que, horas antes de dar la entrevista, el propio Ángel de Brito contó que había estado en contacto con él y que le había manifestado que estaba mejor y también esto mismo, las ganas de poder estar en el Bailando. “Quiero entrar al Bailando. La verdad que pongo todas las fichas ahí. Lo deseo con el alma”.

En otro fragmento de la entrevista, deslizó sobre sus planes a futuro de aquí en más. “No quiero tirar la toalla, siento que tengo mucho más para dar”, se sinceró. “Pasé de tener una vida muy tranquila a vivir algo que soñé, no pensé que se me iba a dar. Quiero conseguir un departamento para quedarme un mes más, me siento más fuerte y tengo más ganas de pelearla que antes”. Y también se refirió a la ayuda profesional que está recibiendo. “Él se contactó, gracias a Dios, porque no daba con un psicólogo que me sumara, y a Juan lo adoro, y su trato en Gran Hermano... es un increíble profesional, muy humano, siento que me va a ayudar un montón”.

Vale señalar que el día viernes se conoció que el cordobés había tenido que ser llevado de urgencia a un centro médico, debido a que habría ingerido un blíster entero de clonazepam, tras su separación de Juliana y el accidente automovilístico que tuvo el jueves 21 de septiembre. A las pocas horas de lo sucedido, uno de los que brindó detalles fue De Brito, quien en sus redes compartió parte de la información policial oficial.

“Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici (ex Gran Hermano 2022) con diagnóstico de intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja”. Durante la tarde del sábado, él había dejado un mensaje a través de sus redes: “Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí, no hablen más con nadie que no sea El Cone o yo. Juli no hizo nada malo. Nada. Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”.

Y agregó: “Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más nada para mí”. Finalmente, cerró: “Los quiero mucho”.

Ya pasados algunos días y frente a las declaraciones del propio Maxi, habrá que ver cómo sigue todo y qué novedades surgen al respecto, tanto en lo laboral como principalmente en lo personal y en lo que hace a su salud.