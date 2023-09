Nito Artaza y Cecilia Milone enfrentan nuevos rumores de crisis y separación

La historia de amor de Nito Artaza y Cecilia Milone ha tenido varios idas y vueltas durante todos estos años. Es que su relación comenzó allá por 1999, cuando compartieron elenco en la obra Boeing Boeing. Durante años mantuvieron una relación oculta que se conoció recién en 2006, desatando un primer escándalo. Con el correr de los años, entre reconciliaciones y rupturas, fue en junio de 2017 que decidieron casarse. Pero nuevamente la crisis parece haber vuelto a tocar la puerta de la pareja.

Primero fue un mensaje en las redes sociales de la propia Cecilia lo que instaló los rumores y encendió las alarmas. “Yo no quiero explicación ni consuelo, solo tengo un corazón, ¡y está en duelo!”, escribió ella días atrás. La panelista Lorena Paola fue aún más allá y aseguró que Artaza y Milone “estarían separados, hace cuatro o cinco días. No estarían viviendo juntos. Están trabajando en lugares distintos”. En medio de todo, el propio Artaza estuvo en contacto con el portal Tele­show y allí dio su versión del asunto. “Me llamaron de todos lados por eso. Yo estoy de gira con Carmen y Cherutti. Y, antes de salir de casa, desayuné con ella y se fue a ensayar”, expresó. Y también se refirió a los constantes rumores que afloran de cuando en cuando respecto a las crisis de amor entre ellos. “Estamos en crisis desde que nos conocemos”. Ahora bien, el motivo de la separación no sería otro que la ausencia del actor en la última función de Drácula, la obra teatral que protagonizaba su esposa. También Cecilia, por su lado, expuso su versión del asunto y expresó que no fue más que un mal momento. ¿Será un malestar pasajero o, efectivamente, la pareja entró en turbulencia?