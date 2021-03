Miguel Ángel Silvestre confesó que está “loquito” por Lali Espósito

La nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, llamada Sky Rojo, tiene como protagonista a la actriz y cantante argentina, Lali Espósito. A pocos días del estreno, tanto ella como su compañero de elenco Miguel Ángel Silvestre fueron invitados al reconocido programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos en Antena 3.

Silvestre no tuvo más que halagos para su compañera argentina: “Ella es rock and roll”, dijo el actor. “Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado”, aseguró.

“Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Estoy loquito por ella, qué quieres que te diga...”, afirmó Silvestre al conductor Pablo Motos dejando a Lali sorprendida. En tono de broma, la actriz contestó: “Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo”.

Hablando seriamente, la argentina aprovechó el momento para responder a su colega con más elogios: “Es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Entre el nervio de estar acá con vos y todo y él me acaba de bajar a tierra con estas palabras, me acaba de hacer entender que lo más importante siempre es esto. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje... Y bueno, qué lindas palabras cariño, te quiero”.

En cuanto a la serie, que se estrenará el 19 de marzo en Netflix, Lali afirmó que cuenta un historia muy interesante: “Nosotros creemos que (la serie) es un pelotazo, la verdad, pero porque tenemos el subidón de que de verdad sabemos que hicimos algo muy diferente a lo que hay... No es fácil para los creadores hacer algo después de La Casa de Papel, supongo, y han ido a por todas, se la han jugado. Sky Rojo no se parece a otra serie y toca un tema muy sórdido como es la trata de mujeres”.

Espósito interpretará en Sky Rojo a Wendy, una joven que llega al Club Las Novias para salir de la pobreza, sabiendo que estará en situación de prostitución y desconoce que está entrando voluntariamente en un secuestro.