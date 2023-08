Murió Mark Margolis, actor de Breaking bad y Better call Saul

Mark Margolis falleció a los 83 años, luego de atravesar una breve enfermedad. La noticia fue difundida y confirmada por su hijo Morgan Margolis. Al momento del deceso se encontraba acompañado por el propio Morgan y por su esposa.

Robert Kolker, representante del artista desde hace más de 15 años, expresó: “Era único en su especie. No volveremos a ver a alguien como él. Fue un cliente preciado y un amigo de toda la vida. Tuve la suerte de conocerlo”. La familia de Margolis solicitó que aquellos que quieren homenajearlo no envíen flores al funeral íntimo que realizarán sino que realicen donaciones a la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil.

Margolis había nacido en Filadelfia en 1939. Su mamá era decoradora y pintora, mientras que su padre era obrero en una fábrica. De muy joven se mudó a Nueva York persiguiendo su sueño, que era dedicarse a la actuación. Él ya había estudiado arte dramático en la Universidad de Temple y, al llegar a la gran manzana, una de las primeras maestras con las que estudió fue Stella Adler. Sobre ella, Margolis llegó a decir: “Mi primera impresión de ella fue: Si Dios es una mujer, es ella. Ella era más grande que la vida. Todo lo que sé (sobre la actuación) vino de Stella”. Llegó a ser el asistente personal de Adler durante un buen tiempo. “Tenía una verdadera fijación con ella. Yo tenía 19 años y ella 60. Así de excitante era”, confesó hace años. Luego, antes de retirarse por un tiempo de la actuación, estudió con un eterno rival de Adler, Lee Strasberg.

Una de sus primeras actuaciones de peso fue nada más y nada menos que en Scarface de Brian de Palma. Allí hizo el papel de Alberto “La Sombra”, uno de los secuaces de Sosa asesinados por Tony Montana, encarnado por Al Pacino. Además de ello, fue dirigido por Darren Aronofsky en seis películas: Pi, Re­quiem for a Dream, La fuente de la vida, El luchador, El cisne negro y Noé. Es más, este escribió el papel del padre Ávila en La fuente de la vida específicamente para ser interpretado por Margolis.

El actor tuvo participaciones en un sinfín de otras películas y series, The opening of misty Beethoven (1975), Hannibal (2001), My big fat Greek wedding 2 (2016), entre tantas otras–, pero sin dudas el papel más rimbombante y el que lo ubicó para siempre entre los actores más celebrados de los últimos años fue el que interpretó en Breaking bad, la laureada serie creada por Vince Gilligan. Allí se puso en la piel del tío Héctor Salamanca, uno de los más grandes enemigos de Walter White (Bryan Cranston). Una de las características de este personaje era que, si bien no podía hablar, sus expresiones faciales y gestos hablaban –y mucho– por él. Otra característica de Salamanca era la inolvidable campanita con la que se comunicaba, dado que estaba postrado en una silla de ruedas y eran sus sobrinos quienes iban y venían con él. Por esta interpretación recibió, entre otras tantísimas nominaciones y menciones, una nominación al Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática en 2012.

Y fue tal el éxito que siguió tenien­do una participación importante y celebrada en la serie derivada, Better call Saul, con Bob Odenkirk de prota­gonista, durante otras cinco tempora­das. Por si fuera poco, Margolis volvió a brillar en esa producción. Justamente en Better call Saul se cuenta el porqué de su esta­do y su pasado como líder mafioso. Su condición de estar postrado en una silla de ruedas se debía a un daño neurológico. Héctor había sido líder de una organización criminal en Nuevo México y, luego de sufrir un daño cerebral, su sobrino Tuco, otro personaje inolvidable de la serie, interpretado por Raymond Cruz, fue quien se hizo cargo del negocio ilegal de drogas.

También tuvo un papel importante en teatro, llegando a participar en más de 50 obras del Off-Broadway. Hasta fundó su propia compañía de teatro itinerante, llamada Blue Dome.