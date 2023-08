Aseguran que Wanda tiene un perfil falso en Instagram

Las cosas en el mundo de Wanda Nara parecen nunca tener paz ni lograr la calma. Ni siquiera cuando ella se encuentra a miles de kilómetros del país y en plena vorágine y organización para poder afrontar su enfermedad (sobre la cual aún no se sabe el diagnóstico real ni oficial) y el correspondiente tratamiento. Así las cosas, en medio de ello se echó a correr el rumor de que ella tendría un perfil falso en Instagram —lo que se dice una cuenta fake—, desde el cual sigue a personas consideradas sus enemigos y a través del cual muchas veces deja polémicos comentarios. Entre las celebridades a las que les habría dejado filosos comentarios se encuentra el mismísimo L-Gante. Ellos supieron tener una amistad muy cercana, al borde del amor, pero ahora están un poco distanciados. Quien difundió esta situación fue la influencer Pochi de Gossipeame, quien aseguró que la cuenta llamada julia1988_you es falsa y pertenece, justamente, a Wanda. Ocurre que la propia Wanda publicó una historia, por error, en ese perfil, ofertando un descuento en una de sus empresas, y a partir de allí se habría deschavado todo. Uno de los mensajes que desde esta cuenta le habían dejado a un posteo de L-Gante decía: “La diferencia, bombona, es que Tamara está separada. Mauro estaba casado con Wanda cuando la China Suárez viajó a un hotel. Eso fue un garche. Lo de Wanda y L-Gante es más amor. Tamara debería entender que Elián se enamoró de Wanda. Fue la primera novia, ok. Todos tuvimos un primer novio, pero el amor se conoce de más grande”. Además de ello, también desde esa cuenta dejaban comentarios en algunos posteos e historias de Tamara Báez, precisamente la ex de L-Gante. Entre tanto, la propia conductora y empresaria, que se encuentra en Estambul, Turquía, respondió desde su Twitter, y expresó: “Mi único perfil es este, y wanda_nara en Instagram. Muchas cuentas llevan mi nombre, pero no mi mail ni datos personales”. Y agregó: “No manejo las de mi empresa, se ocupa una empresa de marketing. Amo las cuentas de fanáticos porque tengo a los mejores fans, y algunos replican mis fotos y videos. Pero solo manejo dos y están verificadas. Los amooo, desde Estambul”.