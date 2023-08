Tini-De Paul: se conocieron detalles de su separación

Era, sin dudas, una de las parejas más queridas en el ambiente. Pero luego de varias semanas de rumores finalmente llegó lo que nadie quería: la confirmación de la separación. La dieron juntos. Y ahora, ya pasado el primer sacudón de la novedad, empiezan a conocerse algunos detalles de los motivos de la ruptura.

Lo primero que señalaron ambos es que no hay terceros en discordia ni ningún otro u otra involucrada en la situación. Se trata, simplemente, de una decisión consensuada entre ambos. Así las cosas, tanto él como ella contaron un poco más de la situación. Lo hicieron en conversación con el periodista Ángel de Brito. “Hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad, creo que esto puede aflojar un poco la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron (en los medios) y seguir cada uno un poco por su lado y poder empezar desde otro lado”, sostuvo Rodrigo de Paul. Por su lado, Tini expresó : “Sentimos que se nos estaba haciendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene ahora, más allá del amor, más allá del cariño”. Todo hace indicar que eso que expresó Tini respecto a “todo lo que se viene ahora” no son otra cosa que los compromisos que hacen a su agenda súper ajustada: giras, grabaciones, filmaciones de videoclips y demás.

Obvio que el periodista dio su opinión de la situación. De Brito dijo: “Veo como dos situaciones distintas: Tini como un poco más firme y Rodrigo como queriendo remontar”. La que también fue ­consultada en medio de todo es, obviamente, Camila Homs, ex de De Paul. Ella expresó: “No opinaba nada cuando estaban juntos y no me corresponde opinar ahora. Me sorprendió la separación. No me genera absolutamente nada, ­indiferencia”.