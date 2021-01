Música, vestuario y actuación: la experiencia Beatle en el 2021

Hoy en día la cantidad de fanáticos de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr es la misma que cuando hace 60 años irrumpieron con su música y detonaron las radios de todo el mundo con su talento y gracia para componer.



Los Beatles son para todos los gustos, dentro de su repertorio se puede encontrar desde rock and roll hasta música country, y la cantidad de discos que lanzaron hace que quien los quiera disfrutar cuente con un gran repertorio. Sin embargo, lo que falta para cerrar la vivencia como oyente de la banda, es poder escucharlos en vivo, y es por eso que Edgardo Rodríguez, Nicolás Mansilla, Joaquín Piriz y Nicolás Spadaccini, se unieron para hacer un tributo a “los cuatro de Liverpool” y que, quien quiera pueda simplemente comprar una entrada y vivir The Beatles Experience.



En diálogo con diario Hoy, Nicolás Mansilla, quien se pone en la piel de John Lennon, contó cómo fue atravesar el 2020 lejos de su público: “A nosotros la pandemia nos agarró estando en un crucero de diciembre a marzo en los Estados Unidos. Quedamos varados dos meses, hasta que nos repatriaron con un vuelo y volvimos. Acá nos adaptamos a lo que era el mundo de la realidad porque hasta ese momento no habíamos tenido contacto con el tema del distanciamiento social, el barbijo y esas cosas. Fue algo triste para todos los artistas pero también creo que hay cosas positivas y que muchos descubrimos otras maneras de hacer shows, fue una manera de reinventarse, eso me parece algo positivo.



Con respecto a la idea de formar The beatles experience, Nicolás contó: “La banda nace por el fanatismo de cuatro personas a las que les gusta la música, Los Beatles y tenían la idea de pasarla bien tocando y creo que eso nos llevó a otras cosas, cosas que fuimos logrando con el tiempo, ahí empezamos a pensar en los otros pasos”.



El próximo 13 de febrero, la banda se va a estar presentando en El Teatro Bar, a las 21 hs, y con respecto a qué se podrá escuchar esa noche, Nicolás detalló: “El show que vamos a hacer en la Plata es el primer show después de mucho tiempo, porque en 2019 estuvimos viajando bastante. Nos fuimos a hacer una gira por Canadá y después nos llamaron de un crucero para tocar. El show de La Plata va a ser importante porque hace mucho que no tocamos acá y estamos con muchas ganas de hacerlo”. Y con respecto al repertorio, aclaró: “La idea es abarcar la última etapa de los Beatles y el principio, los primeros años. Generalmente tratamos de hacer ese tipo de shows porque la gente cuando vos tocas solamente la beatlemanía, la parte más comercial, se queda con ganas de escuchar temas que son de la última etapa de los Beatles, que también han tenido muchísimo éxito. Va a haber de todo baladas, rock and roll y hasta te diría música country”.



La reapertura de teatros hizo que los artistas vuelvan a su ambiente natural: “Los desafíos artísticos para el 2021 son seguir creciendo con la banda, esto implicaría seguir abriéndonos al mundo, llevar la música de los Beatles a todos lados. También crecer en cuanto al show que estamos preparando, sumar nuevas cosas, si bien la discografía de los Beatles es esa y no hay cosas nuevas, el armado de los shows puede ser distinto y de eso nos estamos ocupando: en las visuales de los shows, que no sea sólo una experiencia musical sino que también venga incluida con imágenes, con una parte también actoral, tenemos ese desafío por delante”. Quienes asisten a ver a la banda vuelven a hacerlo, ya que logran que el público pase desde la euforia hasta el llanto, con los temas más sentidos como Yesterday, canción que Paul McCartney le compuso a su madre fallecida.



Recientemente se festejó el Día de los Beatles, el 16 de enero, elegido por muchos amantes de los cuatro de Liverpool para rendir homenaje a la banda que cambió el mundo de la música en la década de 1960. La fecha coincide con la inauguración de The Cavern Club, el mítico bar donde debutó el cuarteto británico.



Aunque hay muchos otros seguidores consideran que el Día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney; mientras que hay quien prefiere celebrarlo el 10 de julio, coincidiendo con el regreso triunfante de la banda a Liverpool tras su exitosa gira en Estados Unidos en 1964.