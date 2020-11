Natalia Rossi: “Nunca hay que dejar de formarse”

Con esfuerzo y perseverancia, Natalia Rossi incursionó en la danza en su primera infancia sin saber que esta disciplina se convertiría en su modo de vida. Tiempo después adoptó el canto y la comedia musical como otras corrientes que completaran su formación hasta convertirse en profesora de Educación Física egresada de la Universidad Nacional de La Plata.

En diálogo con este multimedio, la artista dio a conocer su reversión de Corre, la canción de Jesse & Joy que eligió para una performance que está acompañada por un intenso videoclip. Además, reveló cuáles son sus próximos pasos en la escena local.

—¿De qué manera nace tu interés por la danza? ¿Y el canto?

—Cuando era chica, mi mamá quería que hiciera un deporte entonces empecé a tener clases de natación, paddle, tenis y probé una clase de baile para no parar nunca más. Así fue como me especialicé en este arte y me convertí en coreógrafa.

Asimismo, en la adolescencia estudié comedia musical que incluía baile, actuación y canto. Luego continué mis estudios con la profesora Ana Clara Ojeda.

—Además sos profesora de Educación Física, ¿qué importancia le das a la formación siendo que hay tantos referentes en las redes sociales?

—Considero que el estudio te hace profesional. Es más, tuve una especie de crisis viendo a los influencers incursionando en el área de la docencia, del deporte, la gimnasia, la salud. Me parece que cualquier personaje con muchos seguidores hace plata gracias a la gente pero sin haberse formado, no saben lo que es planificar una clase. Se aprovechan del público que lo sigue solo por ser famoso. Nunca hay que dejar de formarse.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—Voy a grabar un cover de Danna Paola en el estudio El Empescinado y también rodaremos un clip donde participarán cuatro bailarinas de La Plata. Esto se dará a fines de noviembre y principios de diciembre. Es un tema muy conocido para bailar. Además estoy esperando que vuelvan los shows en los bares. Sucede que los músicos y los artistas estamos pegados desde el principio de la cuarentena, estamos sin trabajar.

Ahora estamos ensayando junto mi compañero de banda, Leo Vera e integrantes para reactivar los eventos acústicos. Por otra parte, el año que viene tengo ganas de probar suerte en el exterior con el baile y los shows. Además estoy componiendo mis canciones. Vamos a ver que sale.