Natalie Imbruglia lanzó "Firebird", su sexto álbum

La cantante y actriz australiana-británica Natalie Imbruglia lanzó hoy su sexto álbum, "Firebird", grabado y compuesto casi en totalidad durante el aislamiento por el coronavirus y con el aporte de productores y compositores de la talla de My Riot, Albert Hammond Jr, Gus Oberg, Romeo Stodart, KT Tunstall, Eg White, Luke Fitton, Fiona Bevan y Rachel Furner.

El álbum -bajo el sello BMG- presenta los singles lanzados previamente "Build It Better", "Maybe It’s Great" y "On My Way", junto con nuevas canciones como la que le da nombre al disco y que escribió inspirada sobre "cómo a menudo intentamos presionar hacia abajo nuestras vulnerabilidades, poniéndole una cara dura, aunque en realidad es cuando abrazas ese lado frágil donde encuentras la verdadera fuerza".

"Firebird" aborda temas como la independencia, la vulnerabilidad, la yuxtaposición de fuerza y fragilidad que marcan el pulso del regreso de Imbruglia luego de seis años sin lanzamientos discográficos.

La cantante, que se dio a conocer mundialmente con su versión de "Torn" del grupo alternativo estadounidense Ednaswap, tiene hasta hoy ventas acumuladas de más de 10 millones de álbumes y mil millones de reproducciones en plataformas digitales, además de tres nominaciones a los Grammy.