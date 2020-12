"Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá"

Continúa la polémica tras la muerte de Diego Maradona, ya que siguen creciendo las versiones cruzadas entre su entorno íntimo. Ahora uno de los temas principales de esta historia, es la herencia del "Diez". Pero en las últimas horas, se filtró un duro audio que le envío Matías Morla a Giannina Maradona.

El mismo, que fue mostrado en Intrusos, hace hincapié en el malestar del abogado de Maradona por no poder asistir al funeral y también habla sobre la herencia: "Mirá Gianinna, para saber quiénes son los herederos de tu papá vas a tener que ir a Tribunales y va a ser un juez el que me va a llamar".

Y cerró indignado: "Cuando me cite la justicia, con gusto voy a ir a explicar lo que tenga que explicar del patrimonio. Y una cosa más. Nunca me voy a olvidar por qué no me dejaron ir al velorio de mi mejor amigo, tu papá". Habrá que ver si hay respuesta oficial, pero por lo pronto, esto indicia el inicio de una nueva polémica historia.