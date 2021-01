Ola de contagios de Covid-19 en la televisión argentina

Ailén Bechara alarmó a todos sus seguidores en Instagram en la tarde del domingo al anunciar que tiene coronavirus. En medio del rebrote por la pandemia, son cada vez más los contagiados en la Argentina y es por eso que la modelo quiso contar su caso para generar conciencia.

“¿Cómo andan? Quería contarles que tengo Covid-19, estoy atravesando los últimos días, síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, toda congestionada, dolores de cabeza todos los días. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy, definitivamente, no tengo olfato. Pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor. Yo me cuidé mucho y, sin embargo, me contagié”, explicó la modelo, angustiada. Es que no solo tiene que lidiar con la enfermedad, sino que también está lejos de su hijo, que quedó a cargo del padre y una niñera, para cumplir con los protocolos de prevención.

Lamentablemente, participantes del equipo del programa conducido por Jorge Rial tuvieron el mismo destino. La panelista Débora D'Amato confirmó que dio positivo tras someterse a un testeo. “Soy Covid-19 positivo. Mi hija, Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende tiene”, reveló en sus redes sociales la periodista. “Lo mío fue una percepción ante un positivo laboral cercano. En cuanto me enteré del positivo de mi compañera, me hisopé. Siete días atrás fue mi último contacto con ella”, precisó D'Amato. Esto surge luego de que hace unos días se dio a conocer que la cronista de Villa Carlos Paz del mismo programa, Laura Loforte, fue aislada por haber tenido un contacto estrecho con Aníbal Pachano durante una nota, quien días atrás confirmó haberse contagiado el virus de la pandemia.

El ámbito deportivo no fue la excepción. En TyC Sports debieron modificar la estructura del programa que se desarrolla en Mar del Plata, debido a un brote de coronavirus. Desde hoy, los programas Súperfútbol y Presión alta saldrán desde la ciudad costera con los siguientes equipos: Gastón Recondo, José Chatruc, Martín Arevalo y Gustavo Grabia en Superfútbol desde las 12, y Recondo, Lucas Beltramo, Hugo Balassone y Gustavo Grabia en Presión alta a las 19.

Como si fuera poco, el viernes comenzaron las clases, fotos y videos para las promociones de MasterChef Celebrity 2 y allí estuvo Sol Pérez, quien hoy se sabe está infectada, al igual que su pareja Guido Mazzoni.

Y en ese grupo estuvieron tanto Carmen Barbieri como Georgina Barbarossa, futuras participantes del reality, quienes ahora están aisladas en ese momento por la posibilidad de contagio y no pudieron hacer el domingo la función de Un estreno o un velorio.

Finalmente, tanto Georgina como Carmen dieron negativo en su hisopado, pero tienen que mantenerse aisladas unos días y perjudicaron a Flavio Mendoza, al no poder hacer función.