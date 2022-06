Palito Ortega se despidió de los escenarios en el Teatro Colón

Ramón Palito Ortega se despidió de los escenarios y eligió hacerlo en el mítico Teatro Colón, tras pasar casi toda su vida dedicándose a la música. La presentación se realizó en el marco del Festival Únicos y de su gira “Gracias - Tour Despedida”, que lo llevó por diferentes ciudades del país. En una velada inolvidable, el músico cantó sus grandes éxitos, acompañado por la Orquesta Sinfónica Única de Buenos Aires, que estuvo bajo la dirección del maestro Edgar Ferrer.

Como era de esperarse, muchas figuras del mundo del espectáculo estuvieron presentes acompañando al artista: su hija Julieta junto a su expareja, el músico Iván Noble, y el hijo de ambos, Benito. También estuvieron presentes Graciela Borges, Luciana Salazar y la abogada Ana Rosenfeld, entre demás ­personalidades.

Hace unos pocos días, el intérprete de 81 años debió suspender el espectáculo a realizarse el 11 de junio en la localidad de Malvinas Argentinas, porque se contagió de coronavirus. “Él se encuentra en buen estado y espera su pronta recuperación para reprogramar dicho show”, decía el comunicado que fue difundido a los medios. Por suerte, Palito se recuperó y el lunes por la noche brindó el que fue su último espectáculo sinfónico, a sala llena, para cerrar con un broche de oro su carrera.

A fines del mes de noviembre, a punto de comenzar con la gira despedida, el cantante hizo declaraciones en un medio digital de alcance nacional, en las que afirmó: “Me parece que con esta aparición va a ser como dar el último abrazo de mis canciones a la gente”. Sobre cómo continuaría su vida ­después de darle un cierre a su carrera musical, expresó: “Yo tengo un estudio, estoy terminando de montar acá el que tenía en Luján, el estudio de grabación donde vinieron muchos amigos queridos a compartir horas y horas tocando. Ahora estoy terminando de montarlo aquí en Buenos Aires, en la capital. Y bueno, me encontraré otra vez en el estudio con la guitarra grabando. Yo escribo siempre”.

También contó cómo reaccionó su familia al enterarse de su retiro. “Creo que están contentos, porque también ellos sienten que las giras son sacrificadas y los viajes, los horarios de los aviones, ir y volver. Yo ya hice mucho esa vida, llegar a otros países que tienen cambios de hora y uno anda con los horarios medio cambiados, las movidas son diferentes”, señaló.

“Hay que hacer un balance, pensar todo lo que te ha pasado, todo lo que viviste y todo lo que recibiste, y ser agradecido de que todavía estemos de pie, que tengamos la suerte de subirnos a un escenario y que la gente te reconozca y te reciba con cariño. Entonces me parece que uno no tiene que esforzar tanto esta bendición, porque miro para atrás y veo a mis amigos, tantos amigos que ya no están y fueron tan importantes, que han hecho canciones inolvidables, giras y películas. Entonces, bueno, yo estoy acá todavía disfrutando gracias a Dios”, explicó.

“Yo tendría que haber escrito un libro para que la gente joven, los cantantes o los músicos tengan una guía, pero la verdad que es difícil. Las cosas se dan de una manera. Me parece a mí que el artista tiene hasta la suerte de aparecer en el momento determinado de la historia de un pueblo. Yo siempre canté, le canté a la vida, siendo mis orígenes muy difíciles, pero yo le canté a la vida con gran esperanza. Le canté a la vida siempre con los brazos muy abiertos, como queriendo abrazarla”, contó.