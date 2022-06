Los Valses presentan 2039, un nuevo desafío artístico

El proyecto artístico Los Valses está integrado por Oscar Trani (batería), Santiago Peri (guitarra y coros), Gabriel Ricci (bajo) y Pablo Matías Vidal (guitarra). Acaba de lanzar la canción 2039, que contó con la participación de Lisa Abraham en voz, mientras que Joaquín Castillo y Ponche Abraham trabajaron en la producción final.

Vale mencionar que este tema está inspirado en la estética y las creaciones del cineasta japones Hayao Miyazaki. Al respecto, los buenos muchachos revelan sobre esta pieza: “Se trata de una narración sobre una niña que activa involuntariamente a través de un estornudo un pasadizo espacio-temporal que la hace viajar a través de un aljibe a la ciudad de Berlín en el año 2039. Asiste allí a un desfile que conmemora los 100 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se sopla nuevamente los mocos, el hechizo culmina, ella reaparece en su casa y hay un único testigo de lo acontecido: su gato”.

En diálogo con diario Hoy, Pablo Matías Vidal reflexionó sobre lo nuevo de Los Valses y precisó las vicisitudes que surgieron durante la producción.

—¿Qué sensaciones los rodean?

—La propuesta fue desarrollar una canción en base a esa cifra, 2039. De esta manera, el resultado fue una narración de corte miyazakeño sobre viajes en el tiempo, protagonizada por una muchacha y su gatito. En la sala de ensayo pasamos de una maqueta Thom Yorke (la versión original) a una propuesta más atravesada por el soul, a mitad de camino entre Eros Ramazzotti y Charles Bradley.

—¿Cuáles son las características que resaltan del proceso de trabajo?

—Por primera vez trabajamos con un productor: el señor Juan “Ponche”Abraham, que trabajó en la canción titulada 2039, en la que invitamos a hacerse cargo de la voz principal a Lisa Abraham (que además es su hija). La idea fue aprovechar un hueco en el estudio un fin de semana para infiltrarnos a grabar dos canciones en plan de mantener una sesión en vivo. De las dos canciones, la primera es 2039; sin embargo, el mes próximo sale otra llamada Egnaro.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraron en este proceso de grabación, producción y lanzamiento de estos simples?

—En referencia a las debilidades, enfrentamos la escasez o la falta de presupuesto (no importa cuándo leas esto). Por otra parte, sobre las fortalezas también volvemos a lo mismo, la falta de presupuesto. Pero esta vez logramos sacarles jugo a las piedras y hacer valer los pocos recursos con los que contamos a la hora de producir y concebir esta obra.

—¿Por qué recomendarían la escucha del tema a los amigos y a los seguidores más contemporáneos?

—Si te gustan Los Valses, sucede que es la primera canción que vas a escuchar cantada por alguien más, que no es otra que la talentosa compositora y cantante Lisa Abraham. Además, este tema fue producido por alguien externo a la banda, Juan “Ponche” Abraham. Ambos elementos le dan a la canción y al sonido de la banda una suerte de una bocana impregnada de soul fresco que recomendamos no perderse. Por otro lado, si no te gustan Los Valses, ya te va a llegar.