Hotel de los Famosos: ¿qué pasó anoche lunes 20 de junio?

Una noche super caliente en El Hotel de los Famosos, la gala del lunes que debía definir si la eliminada sería Lissa Vera o Sabrina Carballo terminó inconclusa ya que una irregularidad provocó que el desafío de la H deba repetirse.

Sin embargo antes hubo una pelea entre Alex Caniggia y Canchi Estévez. Estévez empujó a Locho Loccisano por darle indicaciones a Lissa Vera pero Alex no lo dejó pasar y confrontó al exjugador. La discusión escaló hasta que casi se van a las manos y la producción debió intervenir para evitar que pase a mayores.

Durante el desafío de la H, Sabrina Carballo logró la salvación sin embargo, cuando Lissa Vera parecía que iba a quedar eliminada, la producción encontró una irregularidad.

"Estábamos observando la parte final del juego, en la que notamos una anomalía. En el recorrido final de Sabri, en la que ella estaba subiendo por el lugar indicado -el lugar central-, y a partir de la indicación de un compañero (Salwe) ella cambia el recorrido y sube por el costado" dijo el Chino Leunis, "Martín te dice: no, no andá por el costado. Subiste por el lugar que no era el correcto lamentablemente", agregó.

"Siempre las reglas fueron claras... subir siempre por el medio y siempre bajar por el costado", por lo tanto "Hemos decidido entonces que vamos a repetir la parte final. Van a hacer una carrera cabeza a cabeza partiendo desde la mesa con la tarjeta. Van a tener que ir, poner la tarjeta en el ascensor, subir por el centro como corresponde, llegar a la parte alta, lograr que la tarjeta llegue a la parte alta y colocarla en el centro. Esa es la decisión, y ustedes van a tener que, en la cancha, definir realmente quién se queda y quién se va" concluyó.