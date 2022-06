El Planteo presenta su primer ciclo de cine

Mañana, a las 19, en El Planteo y Cine Club Lucero (Nicaragua 6048, Palermo, CABA) se presentará la primera, de las que seguramente serán muchas más, fechas de “María María”, un ciclo de cine cannábico.

La experiencia cinéfila 420 comenzará con el cortometraje Rick and Morty: exquisite corpse (2017), dirigido por Matt Taylor, que forma parte del multiverso de Rick and Morty y ­continuará con Fritz el Gato (Fritz the Cat, 1972) clásico de Ralph Bakshi basado en una historia del inolvidable artista Robert Crumb. La película estuvo censurada muchas veces en nuestro país, en la época previa a los VHS (que recuperó, gracias a editores locales, el título) y en los Estados Unidos obtuvo la calificación de X, que restringe el acceso masivo a las salas.

La primera función, que además será en una sala con auriculares inalámbricos,será presentada por Hernán Panessi, periodista, editor de El Planteo y programador del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

“Esta es la primera experiencia de El Planteo, un evento cara a cara, porque hasta ahora todo fue digital, como el medio, que está dedicado a la cultura joven, cannabis, finanzas, criptomonedas, música y demás, que nació en pandemia, así que será nuestro primer encuentro, y en este caso, dedicado al cine”, dice Panessi.

Con tickets agotados para la primera experiencia, seguramente, dado el éxito de la propuesta, la gente de El Planteo sumará nuevas fechas a la brevedad.