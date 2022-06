Mario Siperman tras los pasos de Leonard Cohen

El próximo 14 de julio en La Trastienda (CABA) se presenta El poeta: canciones de Leonard Cohen en español, proyecto que nació como celebración de uno de los más grandes poetas y músicos del mundo de la mano de Mario Siperman (tecladista de Los Fabulosos Cadillacs y productor) y Gustavo Roca (guitarrista y productor). Para saber más del proyecto y de la presentación, Diario Hoy dialogó con el artista.

—¿Cómo surgió la idea del disco de canciones de Leonard Cohen?

—Esta idea surgió hace muchos años, como diez años, en la gira de regreso de Los Fabulosos Cadillacs, en 2008. Un día en una prueba de sonido escuché a Vicentico tocando la guitarra pasando un tema de Leonard Cohen, cantado en inglés, así medio improvisado, y lo escuché y me pareció espectacular un disco a la vieja usanza de los de jazz, donde Ella Fitzgerald cantaba el songbook de Gershwin o de Cole Porter, y me pareció genial. Y ahí se despertó la idea, se la propuse a Gustavo Roca, amigo mío, especialista en guitarras españolas, fanático de la música celta, americana e inglés, y le propuse que armara las bases y se lo acercamos a Vicentico. Después, entre las giras con las bandas y él como solista, no pudimos llevar adelante el proyecto. Pero además entendimos que iba a ser muy complicado hacerlo con una sola persona. Un día vino a mi estudio Manu Quieto, de La Mancha de Rolando, le comenté, hablando de muchas cosas, el proyecto, y me dijo que quería ser parte, entendimos ahí que nosotros teníamos que estar involucrados al 100 por ciento e ir buscando artistas para grabar las canciones.

—¿Hasta ahí no se les había ocurrido esto de ir con varios?

—Es que las ideas, una vez que se te cruzan, te hacen pensar “cómo no se me ocurrió antes”, pero a veces uno tiene un preconcepto con lo que se imagina y piensa que es la mejor manera hasta que surge otro camino.