Piquín y Noelia, una guerra que no cesa

Noelia Pompa y Hernán Piquín supieron ser una de las duplas más convocantes y cautivadoras de la primera temporada del Bailando. La buena relación entre los artistas traspasó la pantalla y los llevó a convertirse en campeones del certamen en los años 2011 y 2012.

Sin embargo, con el paso del tiempo las acusaciones cruzadas, los dimes y diretes, generaron desencuentros que desgastaron su vínculo y la amistad pasó a la historia en 2014.

Hace tres años Pompa está radicada en Madrid, desde donde hace regulares apariciones en diversos programas argentinos. Sin embargo, trascendió que la artista mantiene una fluida conversación con “El Chato” Prada, quien quiere que haga una participación en el Bailando 2020.

En este marco, el viernes brindó una entrevista para Los ángeles de la mañana (LAM) donde recalcó que nada de esto está confirmado, y recordó su paso por el ciclo. Al ser consultada por su abrupta partida del país, confesó: “La estaba pasando mal, con fobias y mucha presión. Salió la posibilidad de viajar y lo hice por mi salud. (...) Me agarró como una crisis existencial. A veces necesitás tocar fondo”.

En cuanto a su enfrentamiento con Facu Mazzei y Hernán Piquín, explicó: “Con Facu pudimos hablar pero cuando me mostraban lo que decía con Piquín. Igual entendí que cuando estás ahí en la tele te pinchan un poco. Yo volvería a trabajar con todos, por si queda alguna duda, hasta con Piquín”. Y reflexionó: “Ellos dijeron que no, que soy malísima trabajando. Cuando escuchaba eso, me agarraba la cabeza y pensaba ¿tan guacha fui?' No me reconocía en sus palabras”.

Pero parece ser que no hay chance de que Piquín acceda a hacer las paces con su excompañera. Y es que luego de que un portal compartiera los dichos de Pompa quien aseguró: “Se zarpaba con todos, porque hacía unos escándalos y nadie le decía nada. Y ahí era cuando a mí me daba bronca porque siempre era yo la mala”. Un usuario comentó: “¿Tuvo el privilegio de que Hernán Piquín le enseñara a bailar y se queja? Mala mina”. Mensaje que recibió un like del mismísimo bailarín.