Por primera vez, el Salón de la Fama del Rock & Roll se queda sin ceremonia

El Salón de la Fama del Rock & Roll canceló su ceremonia anual por primera vez en la historia debido a la pandemia y ello impedirá celebrar la inclusión de artistas como Whitney Houston y Depeche Mode en ese emblemático espacio.

En su lugar, se emitirá el 7 de noviembre un especial en la señal HBO que celebrará los 35 años de esta institución y reconocerá las incorporaciones de este año a las que se añaden las de The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex.

"Para proteger la salud y la seguridad de nuestros miembros, sus familias, equipos y nuestros asistentes, hemos tomado la decisión de que el evento en vivo programado no es posible", aseguró en un comunicado el presidente de la fundación, John Sykes.