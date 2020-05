Reina Reech: “El planeta se está purificando y el ser humano debe hacer lo mismo”

Alejada de los escándalos, enfocada en dirigir sus proyectos y conectada más que nunca con su costado espiritual: así la encuentra el aislamiento. Reina Reech heredó el talento de sus padres Ámbar La Fox y Alejandro Maurin, y se abrió rápidamente camino en el difícil mundo del espectáculo.

Éxitos como Colores, Son amores, 101 dálmatas y una innumerable cantidad de espectáculos populares en la calle Corrientes avalan el cariño y reconocimiento que el público le brinda siempre.

Acompañada virtualmente en este contexto por sus hijos Bautista Lena y Juana Repetto, hablamos con Reech para conocer detalles de su presente.

—¿Qué reflexión tenés sobre este momento particular que estamos viviendo?

—Es un momento en el que el planeta se está purificando y el ser humano debe hacer lo mismo. En vez de conectarme con lo material y el padecimiento y el caos; yo me conecto con lo inmaterial, con la proyección espiritual, con el amor y con la alegría. Cuando hacía Colores tenía una canción que desmitificaba los miedos, que nos baja las defensas, nos paraliza.

Si uno puede cambiar el miedo por amor, que es lo opuesto, sube sus defensas. De esta manera estaremos más protegidos aún, además del lavado de manos y de todos los cuidados que tenemos que tener con la higiene.

—¿Cómo te protegés de la sobreinformación, fake news y demás?

—Me he dedicado a estudiar metafísica, diferentes religiones, Hinduismo, Cábala, Cristianismo, sabiduría china, etc., toda mi vida, mi pasión ha sido la espiritualidad. Cuando te contaminás con la información, que solo habla de lo difícil, del caos, de la situación tan dolorosa que vive la gente, contaminas tu campo áurico.

Cambié las series por una plataforma donde veo videos de física cuántica, me nutro con cosas que fortifiquen mi conexión y creatividad

—¿Qué te disparó esta nueva modalidad de clases virtuales?

—Siempre me preguntaban de muchos lugares: “¿cuándo vas a abrir una escuela acá o allá?”, tengo mis tres escuelas en Ciudad de Buenos Aires. Con esto, simplemente enviando un whatsapp al 1140421030 o 1140421019 pueden conectarse, saber más y tomar clases con mis profesores que son los mejores de Argentina. Hoy por hoy, no solo los actores no tienen trabajo, sino que los bailarines no tienen shows ni teatro. Pensé en esto como una posibilidad para los más de 100 profesores que tengo

—Este es un momento en el que no hay que quedarse esperando. Con esto vas a poder expandir las fronteras de tus escuelas...

—Claro, yo tengo una carrera de formación profesional de cuatro años. Primer año ya ingresó tomándoles examen virtual, porque muchos vienen de provincias y así podemos verlos. A los más virtuosos les damos posibilidad de ser asistentes de maestros, otros tienen la posibilidad de enseñar, porque el talento y virtuosismo hacen que ellos sean maestros del lugar donde se formaron, y es algo que eso te da fuerza y alegría.