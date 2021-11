Se estrena el drama criminal "La casa Gucci"

"La casa Gucci", película de drama criminal dirigida por el reconocido cineasta Ridley Scott, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver y centrada en el caso real del asesinato del exdirector de la glamorosa firma de moda italiana, estrenará mañana en las salas de cine locales.

Basada en el libro de investigación "The House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Madness, Glamour and Geek", escrito por Sara Gay Forden, y con un guión adaptado por Becky Johnston y Roberto Bentivegna, se trata del segundo largometraje que el director británico lanza en 2021, tras presentar el drama histórico y de suspenso "El último duelo".

En esta ocasión, Lady Gaga y Driver encarnan a la dupla principal de la historia conformada por Reggiani y Maurizio Gucci -nieto del diseñador y fundador de la marca, Guccio Gucci-, quienes tras contraer matrimonio en 1972 se posicionaron como una de las parejas más glamorosas y poderosas del rubro de la moda y artículos de lujo.

Pero a pesar del renombre alcanzado por la firma, la relativa caída en desgracia frente a competidores como Versaci y Armani avivaron la codicia y la ambición de Patrizia, que se había casado con el heredero del imperio casi como una plebeya de origen humilde y comenzó a desencadenar una serie de traiciones y venganzas y un ambiente hostil al interior de la icónica dinastía, controlada en realidad por Rodolfo (Jeremy Irons) y Aldo (Al Pacino), padre y tío de Maurizio.

Así, en 1995 y ya separados hacía algunos años, Reggiani orquestó el asesinato de su marido en las escaleras de su oficina de Milán, por lo que fue detenida dos años más tarde y luego condenada a 29 años de prisión, de los cuales cumplió 18.

Rodada principalmente en Roma y en otras locaciones de Europa y Estados Unidos, "La casa Gucci" apuesta en esa línea por un reparto estelar de figuras premiadas y nominadas por la Academia, desde Driver, Irons y Pacino hasta Jared Leto y Salma Hayek.

Alexia Murray ("The Young Pope"), Jack Huston ("Fargo"), Vincent Riotta ("Los dos papas"), Camille Cottin ("Killing Eve") y Reeve Carney ("Penny Dreadful") completan la nómina de intérpretes que integran esta superproducción y que fueron destacados por la crítica desde su premiere mundial en Londres el pasado 9 de noviembre, además de la destreza técnica que suele distinguir a Scott.