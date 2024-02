Se terminó el amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma

Luego de que se difundiera un video de Peso Pluma en el Super Bowl junto a otra mujer, Nicki Nicole puso punto final a su historia de amor.

Un día antes de San Valentín se viralizaron las imágenes del cantante mexicano en Las Vegas, que capturó un fanático, donde se lo ve caminando de la mano de una mujer.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicole en sus redes, poniendo punto final.