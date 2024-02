Ennio García Oliva protagoniza Entremedio

El platense Ennio García Oliva es el protagonista de la película Entremedio y hablamos con él para saber más del estreno.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Mi padre y mi madre siempre fueron unas personas que estuvieron muy metidas dentro del cine. Mi padre es guionista y director de cine y mi madre directora de arte, de muchísimas películas. Entonces siempre veo películas de todo tipo, películas de terror, acción, lo que sea. Y a mí siempre lo que más me fascinó fueron los actores, como a todo niño, o la mayoría de los niños, ahí fue cuando me empezó a gustar y me empezaron a meter ahí en algún plano de algo. Me empezó a gustar la experiencia de estar ahí en las cámaras y verme después, esa es una experiencia muy linda. Y aparte, yo hice clase con la profesora María Milessi y era una experiencia muy divertida. Eso también me ayudó muchísimo para lo que lograse hoy en día, que es tener una película en el cine, siendo el protagonista.

—¿Cómo llegaste a Entremedio?

—Un día mi mamá, que es bastante amiga de Pato Condron, le dijo que buscaban un niño para una película y que iban a hacer un casting. Al primero no me quiso llevar porque tenía miedo de que me rechazaran y que yo me ponga mal, entonces no me llevo y al segundo casting tampoco. Después finalmente les mandé un vídeo mío en el que me pidió mi mamá que me introduzca, que diga mi nombre, qué me gusta y mandó el vídeo y parece que a Pato le gustó y a Martín Gamaler le gustó y así fue como llegué.

—¿Qué fue lo que más te gustó de encarnar a Nico?

—Lo que más me gustó encarnar fue que yo nunca viví una ruptura de mis padres y nunca había vivido la muerte de una perra y ver todo eso y sentir todo eso me hizo aprender que todo pasa por algo.