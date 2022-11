Shan Nicholson: “No fui a una escuela de cine, así que fui aprendiendo haciendo”

Shan Nicholson es el showrunner de la docuserie The BMF documentary: blowing money fast, que puede verse en Lionsgate+ y que narra la crónica del famoso sindicato de drogas Black Mafia Family. El proyecto presenta extractos de audio exclusivos del miembro fundador Demetrius Flenory, entrevistas con familiares y exmiembros de BMF así como celebridades del círculo cercano como Curtis “50” Cent Jackson, TI, 2 Chainz y White Boy Rick. Para saber más de la propuesta hablamos con Nicholson en exclusiva.

—Antes de hablar de la serie, ¿cuándo supiste que querías dedicarte al ­entretenimiento?

—A mis 10 años, antes fui DJ y productor musical, esto antes de ser director, y la música siempre estuvo presente, por eso mis primeros proyectos fueron sobre la música.

—¿Cuál fue el principal desafío en la transición?

—No fui a una escuela de cine, así que fui aprendiendo haciendo, pero cuando trabajas con beats, entendés que es muy similar la edición, así que sí fue un desafío porque era un mundo nuevo, no sabía las reglas de este universo, pero tuve la oportunidad de aprender mucho y eso me hizo entender muchas cosas, cómo editar, producir, dirigir, fueron nuevas aguas, nuevas experiencias, no tuve un mentor o escuela a quien acudir.

—Es mejor…

—Claro, porque podés ir al fondo y emerger.

—¿Preferís algún rol sobre otro?

—Entiendo que dirigiendo tenes más control, pero entiendo que la producción musical, o impulsar proyectos, son muy parecidos. En esta oportunidad hasta pude tener más control sobre locaciones, porque conocía la zona, así que eso sirvió para que la serie pudiera tener esa atmósfera íntima, principalmente en las entrevistas, porque además conté con un gran equipo que me ayudó a lograr.

—¿Admirabas a algún director?

—Los grandes de los años 70, como Sergio Leone, o Martin Scorsese, con una dureza y gran reflexión sobre los personajes, era una gran época de Hollywood que a mí me atraía mucho. Mi mejor escuela fue mirar películas, en mi adolescencia, en cines de tres dólares donde veías tres películas, además, absorbí todo, además de ser un gran entretenimiento.

—¿Cuál fue la última película que viste?

—Ayer, Atenea, de Romain Gavras.