Si lo sabe, cante: un show para autodidactas

Los reality shows y los certámenes de canto parecen relativamente una novedad, pero estos formatos datan desde los años 60 gracias a la innovación de Roberto Galán, que planteó un programa llamado Si lo sabe, cante. El look eterno siempre fue traje, corbata, un jopo impoluto y su carisma habitual. Allí solo existían cuatro canales de aire, la televisión se emitía en blanco y negro mientras que las plataformas digitales o los canales de cable no existían.

La primera parte estaba dada por una selección de los participantes en un breve casting, no había prueba vocal. Luego, concurrían a los estudios ubicados en Palermo para tener los minutos de fama en un escenario colorido muy de la época. Allí el público ubicado en la tribuna era el jurado que elegía, o no, a los ganadores. Vale mencionar que los vocalistas hacían fila desde las primeras horas de la mañana para poder obtener un lugar. Esta propuesta artística fue muy inclusiva porque permitía el ingreso de todos los concurrentes puesto a que tan solo tenían como exigencia el respeto del turno por orden de llegada. Además no tenían ayuda en los vestuarios, maquillajes ni peinados, debían ocuparse de todas las facetas inherentes a su presentación.

Entre los famosos que pasaron por el ciclo y luego construyeron frondosas carreras tales como María Graña, Charly García y Piero.

Por otro lado, el conductor estaba acompañado por secretarias que lo asistían con los concursantes, las prendas y consignas.

Al momento del inicio, el participante debía elegir la canción, esperar que la orquesta tocara unas estrofas para luego invocar la performance que lo llevaría a la final.

Este éxito fue tal, que el show trascendió el estudio de grabación, comenzaron a realizar espectáculos en discotecas, clubes y estadios pero también unas giras por los fines de semana y llegaron a grabar un disco con las canciones preferidas de la gente.

El ciclo se suspendió en un momento, pero también fue reversionado a cargo de su conductor original en los años 90. Vale mencionar que también fue muy afamado por haber tenido una gran participación en la historia argentina, puesto que fue el responsable de presentar a Eva María Duarte y a Juan Domingo Perón en una noche porteña. Asimismo, la tarea de Roberto fue precursora de Yo me quiero casar, ¿y usted?, un show que unía a parejas y les abonaba un viaje muy especial.