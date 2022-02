Britney Spears muestra al hombre de su vida (y no es su pareja)

La princesa del pop recuperó su libertar después de una larga década de tutela por parte de su padre. No hay día que no disfrute de su nueva vida, y no es para menos.

Es sabido que la estrategia judicial que Britney elaboró, casi a escondidas de su familia, fue clave para que el tribunal fallara a su favor y le quite la tutela. La cantante y bailarina tuvo que urdir un plan para hablar con su defensor, a quien eligió para salir de los profesionales que le imponía su padre.

“Este hombre me ha cambiado completamente la vida... ¡Tenemos tantos proyectos emocionantes por delante! ¡Nos vestimos a juego por casualidad! Gracias por ser siempre tan amable y respetuoso conmigo. Mathew Rosengart... ¡Simplemente te adoro!”, escribió Britney en su cuenta de Instagram junto a una foto con el letrado.

Aún no se sabe nada respecto de cómo continuará la carrera de la intérprete de Baby…One more time. Hace unos pocos meses, en sus redes sociales había advertido a sus fans que para ella no es fácil volver al ruedo, porque perdió la confianza en la gente que trabaja en el rubro, debido a que nadie (o pocas personas) hicieron algo por ayudarla en sus peores momentos.

Esta publicación trae a los seguidores de Britney una esperanza de que pronto se conozcan los nuevos proyectos en los que está incursionando, y no falte mucho para verla de nuevo en los escenarios.