Soledad presenta su nuevo disco, "Parte de mí"

“Vivo un momento de florecimiento increíble, es uno de los mejores momentos de mi vida. Y no lo digo porque haya empezado la primavera”. En esos términos se expresó Soledad Pastorutti este miércoles, en el marco de un Zoom en el que se produjo una escucha exclusiva de "Parte de mí", su nuevo disco de estudio que saldrá este viernes.

A todas luces, el textual de la santafesina se corresponde con la obra, en la que se involucró en todos los detalles y consiguió los recursos para llevar adelante una producción fastuosa.

“Mi esencia, mi aquí y ahora, incluso después, son el resultado de este disco. Mi cuerpo, mente, corazón y alma… La presencia de todo mi ser está en cada rincón de la música que lo compone. Mis heridas, mi desnudez, las fantasías, carcajadas hasta el llanto. La niña que fui y la mujer que soy, me reconozco como nunca, me reconozco en cada canción”, añadió Sole como para reforzar que todo en su nueva apuesta es “a flor de piel”.

“Me acepto, me amo, me observo con buenos ojos, esta vez me veo diferente, y quiero que así me vean los demás”, completó la artista que se consagró en Cosquín hace 25 años.

De acuerdo a las autorides de Sony Music, también participantes del Zoom, en este álbum Soledad “se muestra en su estado más natural, como una mujer que se reconoce, se reinventa y se redescubre. Como una mujer que sabe quién es y hacia dónde quiere ir, una mujer que es dueña de sus sueños”.

Parte de mí está compuesto por 14 canciones, de las cuales ya se presentaron La Gringa, Aunque me digas que no, Tal Como siento y La Valeria. Entre todas, ya superaron las 10 millones de vistas en YouTube.

“Comencé sin saber a dónde ir. Pero con humildad y coraje emprendí el viaje a la reinvención. En el inicio, apareció el maestro Carlos Vives como una señal y marcó el gran comienzo. Claudia Brant y Cheche Alara se sumaron, me acompañaron y me abrazaron con su arte en este recorrido”, confesó Soledad sobre el contexto previo al disco.

“En el trayecto me di cuenta de que llevaba una pesada mochila, la abrí y descarté todo aquello que cargaba por las dudas, y también lo redundante. Y así guardé lo que de verdad quería conservar. Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, finalmente, me ayudaron a elegir, en esta mochila mucho más liviana, lo necesario para continuar este viaje de redescubrimiento”, amplió sobre el lanzamiento que tendrá a Quién dijo como corte de promoción.

Se trata de una gran balada de acústica arpegiada y aterciopelados arreglos de cuerda en la que Sole canta junto a la puertorriqueña Kany García.

El video de "Quién dijo" fue grabado en Miami (Estados Unidos) y en Santa Fe (Argentina), ilustrando la conexión entre ambas cantantes con la leyenda del hilo rojo, la cual relata que una persona está "atada" por un hilo rojo del destino a otra, y que sin importar tiempo y lugar, están predestinadas a cruzar sus caminos”, observaron desde Sony sobre el clip dirigido por el reconocido Joaquin Cambré.

“Parte de mí es, sin dudas, el disco más internacional en estos primeros 25 años de carrera de Soledad. A lo largo de tres años se ha grabado en estudios de Colombia, España, Brasil, Estados Unidos (Las Vegas, Miami, Los Ángeles), y por supuesto, Buenos Aires”, completaron desde Sony Music.

La brasileña Paula Fernándes, en "Sigo siendo yo"; la española India Martínez, en "La música de mi vida"; y Los Auténticos Decadentes en "Chingui Chingui" completan la nóminas de invitados.

"Parte de mí" se presentará oficialmente el próximo 12 de octubre, en el Movistar Arena y bajo la modalidad show en streaming.