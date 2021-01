Soledad Silveyra reapareció en televisión luego del ACV

Reapareció en televisión Soledad Silveyra luego del ACV y contó qué síntomas la alertaron: “Me dije andá ya porque esto es rarísimo”. A raíz de distintos episodios que sintió en los últimos meses, la actriz decidió hacerse un control. Uno fue cuando estaba con sus nietas: “Noté que ellas se preocuparon”, dijo

“Tuve cuatro temblores que no me gustaron”. contó cuáles fueron los síntomas que la alertaron a hacerse una consulta médica que derivó en un diagnóstico que la sorprendió: luego del chequeo de rutina, los profesionales le advirtieron que había tenido un accidente cerebrovascular (ACV).



Fue durante un control que se realizó a principio de este mes. Llegó a las instalaciones de Medicus para hacerse una resonancia. Allí mismo, descubrieron que había tenido un ACV y la actriz de 68 años fue trasladada al sanatorio Otamendi primero y luego a la clínica Sagrada Familia, en donde le intentaron colocar un stent -a través de un cateterismo- pero no pudieron porque tenía la carótida tapada.



Luego de comunicar su cuadro de salud a través de sus redes sociales, en donde llevó tranquilidad a sus seguidores y fanáticos, la actriz reapareció en televisión: estuvo invitada al ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe.



“Yo tenía programado el control porque había tenido cuatro temblores que no me habían gustado nada y dije ‘esto es neurológico’”, dijo la actriz y admitió que atrasó los chequeos por las fiestas. “Fueron temblores... -detalló- Una cosa mínima, que duraba treinta segundos y me mareaba. Ahí, el productor (de Mujeres en el Trece) me tenía que agarrar. El primer episodio me pasó en septiembre y después tuve cuatro más”.



Durante la entrevista, Solita admitió que tuvo -y tiene- miedo. “Ahora estoy medicada con una medicación para toda la vida. Tengo miedo de que me vuelva a pasar, porque tampoco se me hizo nada para que no vuelva a pasar, porque no se me pudo destapar la carótida”. Y agregó que está enfocada en su recuperación.