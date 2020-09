En diálogo con diario Hoy, el humorista y escritor Gonzalo “El Pela” Romero reflexionó sobre los vínculos actuales. Presenta el unipersonal Basta de amores de mierda que será el 1° de octubre a las 22, desde el Teatro Astros Live.

—Mucha gente se vinculó desde las redes sociales, ¿qué les aconsejás?

—Les pediría que se fijen en la coherencia entre los dichos y los hechos. Solemos ser muy valientes detrás de un teléfono y no tanto en persona. Ojo con las promesas que no se cumplen.

—En este contexto de batallas y luchas de género, ¿cómo contribuís a la causa?

—Creo en la igualdad entre la mujer y el hombre. El amor y el desamor nos afecta a todos por igual, pero como padre de una adolescente de 18 años, celebro la independencia de la mujer, y aunque no deberían luchar por sus derechos, porque por algo son, me pone muy feliz que tomen valor, que no se callen más y que se equilibre la balanza.

Estamos en el 2020, es hora que termine el machismo en todas sus formas. No sé si contribuyo a la causa, pero trato de escribir mis textos desde la empatía, desde la mirada conciliadora sin juzgar y tratando que la persona que me lea, trabaje en su amor propio.

—¿Qué detalles podes precisar?

—Es un hermoso desafío porque participará la gente a través de una pantalla. Llegar a la calle Corrientes era mi sueño, así que lo tomo con responsabilidad y daré todo para que salga excelente. Incluso preparé una sorpresa para el final, que espero les guste.