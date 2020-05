Sorprendente: el día que Sergio Denis presintió su muerte

Luego del fallecimiento de Sergio Denis a los 71 años, tras estar un año en estado inconsciente por caerse a una fosa, en un recital en Tucumán, se viralizó un video del cantante donde habla sobre su muerte unos años atrás.

En una entrevista brindada, dice algo impactante que le pasó en un sueño: "tuve hasta miedo de que la gente me creyera loco. Yo estaba en una rectángulo negro que daba terror, con una ventana negra. Ví mi mitad adentro, insultando a la muerte y al diablo. Sentía que no me daba por vencido".

Y continuó detallando: "hablé con un sacerdote. Y me dijo que en los lugares que vos estuviste, como ese con esa ventana, son los espíritus negros. Y los malignos. Yo me acuerdo que no quería estar ahí y de tanto pelear, pude salir. Tuve la imagen de caerme ahí de un tablón. Y que caía a la muerte".

Mirá el video