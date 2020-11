Sorpresa: Queen abrió una cuenta en TikTok

La emblemática banda de rock Queen, integrada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, sigue vigente no solo gracias a sus impresionantes discos cargados de hits, sino también por incursionar en otros ámbitos.

La película que presentó la historia de su líder y vocalista se transformó en un éxito de taquilla. Gracias a ésta, el grupo volvió a aparecer en las listas de streaming y llegó a un público joven.

Ahora, la banda dio un paso más en su carrera y anunció su llegada a TikTok, una de las redes sociales más famosas. “Pasó mucho tiempo… ¡Dale una bienvenida magistral a Queen haciendo dueto con Freddie Mercury!”, fue la descripción que acompañó el primer video donde se lo ve a Freddie dirigiendo a la audiencia durante la presentación de Queen en el Live Aid de 1985. Aquel set fue uno de los más importantes del festival y de la historia. En total fueron 21 minutos cargados de magia y excelencia musical.

El grupo y su sello discográfico permitieron que la plataforma incluyera en su catálogo de canciones algunos de los temas más importantes del grupo como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “We Are The Champions”, “I Want To Break Free”, “Somebody To Love” y “Radio Ga Ga”, entre otros.