Susana Rocasalvo denunció que fue hostigada por Lío Pecoraro

Un verdadero escándalo ocurrió en las últimas horas en el mundo del espectáculo. La conductora de Implacables, Susana Rocasalvo, denunció que recibió amenazas y acoso virtual por parte de su compañero, Lío Pecoraro. Así lo confirmó el abogado de la famosa, Mauricio D´Alessandro, quien destacó que las pruebas son contundentes.

Rocasalvo recibió en el último tiempo, hostigamiento mientras conducía su programa por videollamada. Ante todo el padecimiento, decidió hacer la denuncia sobre los hechos. "Durante los últimos meses, ella hace el programa desde la casa y cada vez que empezaba, recibía llamados hasta que le cortaban la transmisión. Había alguien que la quería sacar del aire", señaló su abodado.

Además detalló: "Se descubrió cuál era el teléfono, porque la persona llamaba poniendo la opción número privado. Está todo probado, hay una causa penal y la persona ya ha sido citada". Y con dureza, destacó de quien se trata en diálogo con Nosotros a la mañana: "La investigación de la Justicia indica que el titular de la línea es Pecoraro".

El descargo de Lío Pecoraro

El panelista se defendió de las acusaciones de Susana Rocasalvo y su abogado, Mauricio D´Alessandro: "Cuando hoy me avisaron que me estaban acusando en un programa de hostigamiento y amenazas, si yo no lo hubiera visto en televisión, no lo hubiera creído".

Y remarcó que no tiene responsabilidad absoluta sobre el tema que lo involucra: "Ella entiende que hay alguien que la llama para interrumpir el programa, manda a hacer una investigación y salta un número que me pertenece. Y es cierto. Yo la llamo como a tantísimos colegas y sería idiota de mi parte hacerlo, tratando de ocultar mi identidad".

Por otro lado, confirmó que Fernando Burlando lo defenderá y que se mostró sorprendido por la denuncia: "Hay cinco llamadas seguidas en el mismo minuto ¿Por qué? Porque la llamada se rechaza o se corta. Decirle a un compañero que está recibiendo amenazas es muy grave. Yo trabajo hace añares, nadie me regaló nada. Todo me lo gané golpeando puertas y mi conducta como profesional es intachable".