Teresa Parodi: “Estuve paralizada en el primer tiempo y después adaptándome”

Con una vida dedicada a la canción, 31 discos grabados, innumerables premios (entre ellos el Premio Gardel a la Trayectoria 2019), Teresa Parodi realizará por primera vez en su carrera un show online, al que llamó “Otro escenario”. Este será el próximo 8 de noviembre desde las 21, por Cruza Live. Las entradas están en venta en Ticketek. En diálogo con este medio, la artista repasó su presente y adelantó detalles de un streaming que promete emocionar.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Como todos, primero me bloqueó de mil formas, quedé con el asombro del tamaño de lo inesperado; veíamos las imágenes de Europa y era una conmoción, pero era lejos, teníamos ideas vagas, que no llegaría. Pero fue terrible, situaciones tremendas, escenas de horror. Estuve paralizada en el primer tiempo y después adaptándome, como todo el mundo, a las formas que tenemos para comunicarnos. Y cumpliendo rigurosamente con el aislamiento, porque yo soy una persona de riesgo y porque además creo que es la única solución. Por lo menos es la contención hasta que se descubra una manera de combatirlo definitivamente, o que se pueda convivir con él sin que haga el daño tremendo que está haciendo.

—La cantidad de contagiados aumenta y por momentos no se entiende el pedido de apertura…

—Sí, no se entiende. En Europa volvió, y cerraron todo de nuevo. Leí en algún momento algo de Oxford, un documento en el que científicos hablaban sobre las mutaciones del Covid y cómo estaban aprendiendo sobre reacciones, síntomas, cómo actúa en el cuerpo humano; y ellos pensaban que, hasta que no haya vacuna o tratamiento que sirva para eso, los países iban a entrar y salir de cuarentena hasta que aparezca una esperanza clara que lo neutralice, que aún no ha aparecido. Es una verdadera sorpresa para la comunidad científica entera. Es como una guerra con alguien…

—Alguien al que uno no conoce…

—Sí, alguien que no conocemos, un enemigo poderosísimo. Y no terminamos de aceptar que estamos en guerra con ese enemigo invisible. Y te digo con cierta ingenuidad que si uno estuviera en guerra como uno las conoció, con bombas, la gente estaría resguardándose, cuidándose, pero acá es muy complejo, y sentimos el cansancio. Y las formas del arte dentro de la cultura son las que primero tuvieron que paralizarse y seremos las últimas que volveremos a algo parecido a lo que era antes, en la música y en los teatros, rituales que necesitan el contacto con el público.

—Tu último show en vivo fue el 7 de marzo, antes del cierre…

—Sí, antes que cerrara todo y al otro día tocaba en Paraná en un festival por el día internacional de la mujer el 8, y se suspendió porque encontraron el cadáver de una chica asesinada, víctima de femicidio.

El streaming y el recuerdo de aquellos que nos dejaron

—Ahora por streaming, ¿cuál es tu relación con la tecnología?

—Tengo una buena relación, pero no con esta manera de comunicación, aunque necesito estar ahí para compartir mi música. Voy a estar en el estudio ION, ambientado con lo que tiene que ver conmigo, con los compañeros Juan Manuel Colombo, en guitarra, Fernando Correa, en acordeón, y Facundo Guevara en percusión.

—¿Va a ser en vivo?

—Lo vamos a grabar y tendremos de invitados a Manu Sija, instrumentista y músico multifacético que arregló un poema que yo musicalicé de Julio Cortázar, Yo tuve un hermano, sobre el Che Guevara. Además estará el dúo CheChelos, que son maravillosos y los invité para hacer una canción de las nuevas, que se llama Canoíta Pescadora.

—Perdimos a Ramona Galarza, ¿qué recuerdos tenés de ella?

—Los mejores. Me sorprendió mucho su muerte porque, a pesar de que tenía sus años, tenía energía; pero su corazón le dijo basta, y en este contexto es mucho peor porque ni siquiera pude ir a despedirla, todavía me cuesta pensar que no está. También se fue Manolo Juárez, Gabo Ferro, Hugo Arana, el negro Fontova, no les podés decir adiós.