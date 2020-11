Las chicas de Cebollitas, aquel éxito imborrable

En 1997, Telefe estrenó Cebollitas, un programa infantil que con su nombre hacía homenaje al primer club en el que jugó Diego Armando Maradona. La ficción narraba las vicisitudes de un equipo de fútbol integrado por preadolescentes, en un barrio del Gran Buenos Aires; y de unas chicas siempre aventuradas en nuevas consignas y travesuras.

La tira diaria vespertina abordaba temas como la competencia digna, los entrenamientos y las enseñanzas de vida. También, las situaciones familiares que cualquier joven puede atravesar, como la pérdida de un ser querido, la crisis económica, una adopción, la llegada de los primeros amores, el desarrollo físico, la atracción y la seducción adolescente.

En diálogo con este medio, Adriana Togneri, Mariana Rubio y Gisele Benoldi recordaron el éxito televisivo y presentaron el proyecto que las une actualmente.

—¿Qué sensaciones recuerdan del clásico infantil en la TV?

—AT: Fue hermoso lo que sucedió.

—MR: La mejor etapa de mi infancia, con el amor y el reconocimiento de la gente.

—GB: Fue diversión pura. Éramos niños jugando más que trabajando. Fue una experiencia muy grata y hoy se recuerda muy bien, sobre todo porque hay muchos fans actuales.

—¿Fue positivo iniciar la carrera desde tan pequeñas?

—AT: Totalmente. En lo personal, me permitió adoptar una forma de trabajo y responsabilidad que luego trasladé al resto de mis participaciones en diversos proyectos artísticos.

—MR: Aprendí muchísimo y aún lo hago en esta hermosa profesión.

—GB: Fue algo que siempre quise hacer, así que estudié teatro, quedé en los castings y tuve la suerte de trabajar.

—¿Cómo vivieron la popularidad?

—AT: Al comienzo fue extraño salir a la calle y que la gente me pida autógrafos o fotos, o no poder usar el tiempo de recreo en el colegio. Luego comprendí que eso provocaba el programa y comencé a disfrutarlo.

—MR: Una locura, cuando salíamos a la calle la gente se nos acercaba.

—GB: En ese momento éramos chicos, no teníamos dimensión de la popularidad del programa.

—¿De qué manera continuó la vida?

—AT: Actuando, trabajando en TV, teatro y formándome hasta recibirme como profesora de Artes Dramáticas. Actualmente dicto clases de actuación vía Zoom para Argentina y el exterior.

—MR: Me dediqué a la música, empecé mi carrera de cantante y estoy terminando de grabar el próximo disco que saldrá a fin de año.

—GB: Estudiando, actuando, armando proyectos, siempre en el ambiente. Sumado a que formé una familia, tengo dos hijos.

—¿En qué consiste el proyecto que las reúne?

—AT: El proyecto (@laspipisok en Instagram) nos reúne para compartir fotos, notas, vivos y proyectos conjuntos e individuales. Es muy lindo el ida y vuelta que se generó con la gente.

—MR: Tenemos una amistad desde hace 24 años, y estamos unidas por el arte en tres disciplinas diferentes. Las pipis reúne todo lo que nos gusta y nos acerca a los fanáticos.