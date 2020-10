Hernán Panessi: “Me sorprendí de lo rica que es la historia del rock”

El periodista especializado en cultura pop, Hernán Panessi, lanza Rock en español. La guía definitiva, un mapa frenético y las bandas fundamentales, de Ediciones Continente y Ma Non Troppo. Un repaso, con su estilo, sobre los hitos de la música en español. Diario Hoy habló con él para saber más del libro y su trabajo.

-—¿Cómo te sentís con el libro ya en la calle?

-—Bien, feliz, realizado, siento que es el mejor trabajo que hice. Hoy me dijeron que estaban los pallets listos para viajar a Europa y es una locura, no paro de sorprenderme de las cosas que te trae trabajar consecuentemente. El resultado me gusta, el libro está muy bien, me deja en un lugar muy interesante profesionalmente. En lo personal estoy feliz que se consiga acá y en España.

-—¿Fue complicado pensarlo sin caer en wikipedismos o datos que están en las redes e internet?

—-Indefectiblemente era un desafío porque es un libro que tiene un doble rol, primero cebar a los melómanos, y también ser formativo o norte para los iniciáticos o neófitos. Hay algo del periodismo que hago que es saltar Google, y el resultado o consecuencia se ve en ese libro, y seguramente si sos fanático de alguna de las bandas, la data más trivial está, pero también traté de sumar información no tan obvia o conocida, para ampliar horizontes y experiencias, pero también el paladar. Empecé a atar la historia de la música a la historia de la humanidad, evolucionaron casi a la par, con conexiones más obvias, pero otras que no, aliadas a lo social y me sorprendí de lo rica que es la historia del rock, entendiéndola no sólo como un movimiento musical, sino social.

—Y además es la historia del rock en español, sumando íconos de cada país, ampliando tu trabajo…

—Sí, eso fue una curaduría con los editores y la gente de Europa, y nos pusimos rápidamente de acuerdo para armar la cartografía del rock en la región, seguramente van a preguntar por qué no está este o tal, pero es una guía para destrabar y armar otros caminos, no tiene nada de caprichoso.