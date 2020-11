“Trabajé en toda la noche porteña que, por aquel entonces, era estupenda”

Llegó desde su Santiago del Estero natal en plena adolescencia y con la convicción del triunfo en Buenos Aires, ciudad que Vanessa Show adoptó como su lugar en el mundo.

Durante una entrevista con diario Hoy, recordó sus inicios como bailarina de las obras de Eber y Nélida Lobato en el Teatro Maipo para luego convertirse en una reina que hace honor a su apellido.

Dueña de una carrera infinita, la vedette recorrió el mundo entero con su arte, y reflexiona, muy orgullosa, sobre el glamoroso camino andando.

—¿Cómo fue tu infancia?

—Fue una niñez robada. Con eso ya te digo todo. Sin embargo, puedo decir que tuve una madre divina y un padre delincuente, no porque saliera a robar sino porque fue un mal hombre.

—¿En qué momento nació Vanessa Show?

—Es muy simple, estaba bailando junto a Nélida Lobato en el Teatro Nacional en Avenida Corrientes 960. En ese momento jugueteaba entre los bailarines, llegó el día de la primavera, hacíamos una función cada domingo, en un horario de 18 a 20 horas. Antes de empezar, me puse unos tacos, un turbante y tomé una boa de plumas. Salí a desfilar y nadie me reconoció. Pensaron que era parte del ballet inglés donde las chicas miden 1,80 y forman parte de los espectáculos de revista.

—¿Qué recordás de las épocas doradas de tu profesión?

—Tengo presente todo lo realizado antes de irme a Europa porque trabajé en toda la noche porteña que, en aquél entonces, era estupenda. No había ningún boliche gay ni café concert entonces presentaba en cabarets junto a las chicas de sala, había una orquesta y diferentes atracciones. Todo era vivo y no se hacía playback. Sobre el amor, nunca viví con nadie, salvo una vez pero fue una circunstancia. No soy de tener parejas o estar afín a la cosa del matrimonio.

—¿Cuáles son tus proyectos u ocupaciones actuales?

—No planifico nada, mi vida fluye tranquila. Ahora, con vestuario propio, produzco en mi canal de YouTube Vanessa Show HD. Me cuido de esta pandemia pero trato de estar lo más normal posible.