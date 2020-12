Un dueto explosivo

En el presente, George Clooney se recupera de una pancreatitis aguda que lo mantuvo hospitalizado por unos días. Ahora, por suerte, fue trasladado hacia su hogar y transita la recuperación junto a su esposa Amal y los mellizos Bella y Alexander, que cumplieron tres años.

Antes del diagnóstico y la posterior internación, el actor de Hollywood estaba inmerso en su próximo proyecto cinematográfico. Sucede que adquirió los derechos de la obra The tender bar y decidió encargarse de la dirección, mientras que la plataforma y productora Amazon también formará parte del proyecto en cuestión.

Ahora, este equipo de trabajo tomó la decisión de incorporar a Ben Affleck como protagonista de la historia marcando la primera colaboración entre los actores. Vale mencionar que ambos encarnaron a Batman en diversas entregas.

La película que aunará a las estrellas se centra en las vivencias de un niño de 8 años que todos los días inicia la búsqueda de su padre en un bar de Long Island. Sin embargo, no sabe que iniciará un lazo de amor profundo con los dueños del lugar, a los que adoptará como figuras más que cercanas.

El guion estará a cargo de William Monahan, el responsable de The departed, Body of lies, Edge of darkness, entre otros.