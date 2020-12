El flirteo menos esperado

Cada su performance en la piel de Gianni Versace en la edición American crime story, Edgar Ramírez se consagró como una figura de primera línea que no deja de ser convocado para grandes proyectos en la pantalla chica.

De esta manera fue como surgió su gran interpretación como el detective Mendoza en la serie The undoing, cuyos protagonistas fueron Hugh Grant, Donald Sutherland y Nicole Kidman (que también ejerció como productora ejecutiva). Tras el final de la ficción, que solo tuvo 6 capítulos y fue tanto financiada como transmitida por HBO, el actor venezolano brindó unas sentidas palabras hacia la colorada debilidad: “Lo diré una y otra vez: eres una fuerza y una bendición. Muchas gracias de nuevo por invitarnos a este viaje transformador. Sos una actriz muy intensa, muy abierta, muy arriesgada: ponés toda la carne en el asador y no te guardás nada, te abrís por completo”.

En este contexto, Kourtney Kardashian se fotografió luciendo un traje de baño para luego subirlo al Instagram bajo el epígrafe: “¿Quién mató a Elena Alves”, aludiendo al crimen en el que se basa The undoing. Ni lerdo ni perezoso, Ramírez compartió la publicación de la musa millonaria de la TV en una historia desde su cuenta y respondió: “Soy todo oídos”, dando lugar a una conversación seductora.

Por su parte, la joven está lista para el final del reality show Keeping up with the Kardashians tras su vigésima temporada. Es más, el proyecto continuará a través de Hulu con una transmisión internacional cuyos detalles se dará a conocer cuando estén disponibles los primeros capítulos pílotos.

Los allegados a estas figuras mediáticas manifestaron hacia una revista que el contacto sensual y digital trascendió a la realidad material, dándose un encuentro en persona mediante cena y tragos espirituosos. ¿Nacerá un nuevo amor?