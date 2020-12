Tras la muerte de Naya Rivera, Ryan Dorsey regresa a Station 19

Hace cinco meses, la intérprete Naya Rivera y Josey Hollis, su hijo de 5 años, emprendieron un viaje en un bote para disfrutar de un paseo en familia en el lago Piru, de California. Sin embargo, horas más tarde, los planes se vieron opacados por un siniestro; encontraron al niño sobre la embarcación, mientras que la actriz de Glee estaba desaparecida.



Según las investigaciones y el testimonio del primogénito, sucedió un accidente sobre el transporte. Naya tuvo una reacción instintiva y salvó a su hijo, pero no pudo nadar contra la corriente. Tras un arduo operativo de búsqueda, sus restos fueron encontrados en el agua. Los informes preliminares dieron a conocer que la embarcación no poseía los elementos y accesorios de seguridad necesarios.



En ese momento, el exmarido y colega de la famosa, Ryan Dorsey, se encargó del niño y abandonó el oficio para abocarse a la recuperación conjunta de la dolorosa pérdida. Ahora, el actor retomó su profesión. Trabajó en un capítulo de la serie Station 19 en la que interpreta a Eddie en un capítulo titulado Don't look back in Angel. En la ficción es un hombre de 37 años atrapado en medio de un disturbio doméstico con su esposa embarazada. Mientras ella arremete contra él con violencia, un equipo policial es convocado para tratar de aliviar la situación.



La noticia se dio a conocer por el propio Dorsey, que publicó una selfie detrás de escena con las estrellas de la serie, Jason George y Barrett Doss, anticipando el episodio. Dorsey, además, formó parte del spin off de Grey’s anatomy. Allí el actor norteamericano pudo “ver cómo los trabajadores de primera línea lidian con la locura bajo presión durante una pandemia sin saber el tipo de personajes que encontrarán". Asimismo está contratado para integrar el elenco estelar de un thriller titulado Heavy doom.



Vale mencionar que el padre de familia inició un juicio por homicidio culposo contra el estado para que se responsabilice por la tragedia, solicitando un juicio con jurado. Según consta en los documentos presentados, la demanda es por muerte por negligencia e imposición negligente de angustia emocional. Y el reclamo apunta a “recuperar la pérdida o el daño que Naya haya sufrido antes de la muerte, incluidas las sanciones legales o daños punitivos a los que Naya habría tenido derecho si hubiera vivido”.



Por último, respecto de la muerte de la madre del infante y expareja suya, afirmó: “La realidad te golpea y el duelo puede empezar, pero la tristeza se vuelve más pesada porque sabes que vas a tener que tener una conversación mano a mano con un niño pequeño y contarle sobre nuestro nuevo presente”.