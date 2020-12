Julieta Ortega y el feminismo

Juieta Ortega se ha mostrado aliada al movimiento feminista, pero, en diálogo radial con Catalina Dlugi, dio a conocer su particular consideración sobre aquello que no le gusta: “Lo único que me hace ruido del feminismo es cuando nos ponemos en rol de policías de los demás”.



Más tarde, reveló la opinión de su madre, Evangelina Salazar, sobre el aborto. “Mi mamá me dijo que entiende que aunque nunca se hubiese hecho un aborto, ella no es la medida de todas las cosas. Me parece de mucha empatía”, concluyó.