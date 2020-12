Cecilia Peckaitis y Leo Damario revelan detalles de Victoria

Protagonizada por Cecilia Peckaitis, dirigida por Leo Damario y escrita por Nora Mazzitelli, Victoria, psicóloga vengadora llegará en 2021 para demostrar que cuando hay impulso creativo ni siquiera el encierro puede detenerlo. Diario Hoy habló con Peckaitis y Damario para saber detalles del proyecto.

—¿Cómo surgió la idea de la serie?



—Cecilia Peckaitis: La serie surgió de una idea en cuarentena, en la trinchera, con las ganas de hacer algo juntos. No sabíamos qué iba a ocurrir, fue una idea muy de entre casa; empezamos a filmar de entre casa con cosas, apareció la idea de la heroína, sumamos otras ideas, apareció gente y Gisela Armundo, la productora.



—Leo Damario: Ella es mi productora, mi mecenas. Tengo una película sobre Federico Moura y otra sobre Marie Anne Erize y la verdad es que ella me decía que siempre tenía que encontrar mi musa a nivel audiovisual. Y apareció Ceci en casa, con una cámara. Es como cuando llevás a un jugador de fútbol a la playa y le das una pelota y lo vas a perder. Acá están todas mis referencias y la cultura pop, que fueron quienes me educaron más que mis padres, como Polanski o Roger Vadim, a quienes ves dos horas por día por sus películas o leés sus biografías. Creo que no escuché a nadie tanto en mi vida como a los autores que leí o el cine que vi. Creo que al ser un outsider tengo dos opciones: o ir al taller mecánico o elegir construir esta vida. Con todas las insuficiencias que tengo como ser humano, para llevar una vida adelante encontré esta construcción que el cine la amparó, incluso en el amor.



—CP: Con Leo nos conocimos antes de la pandemia y lo de Victoria se convirtió en un escape creativo, de hecho en la serie ni se la menciona.

—La serie dialoga con la agenda de género…



—CP: Tuvimos muchas ganas de hacer algo super pop pero con una heroína linkeada con la agenda, lo que está ocurriendo, con lo que pasa, lo que se está debatiendo.

—Victoria dice: “Soy víctima, soy victimaria, soy Victoria, soy la venganza”. Ese es el leitmotiv…



—CP: Eso es de lo primero que escribimos y se lo presentamos a Nora y desde ahí empezó a escribir el guión.



—LD: Lo lindo del trabajo de Cecilia es que muchas de las historias parten de su cabeza. Ella transitó el universo de la moda siendo mujer, muy joven, hasta luego alejarse del medio; hay algo que como cineasta me encanta capturarlo. Esa escena con la que se inicia todo fue muy shockeante filmarla para ella.