Sobre cine y cinefilias, imparables en pandemia

Es innegable que el cine fue, aún sin salas, uno de los grandes protagonistas del 2020. Adaptándose a los tiempos que corren, estrenos, festivales, cineclubes y espacios de formación se mudaron a lo virtual. En diciembre continúan y

diario Hoy repasa propuestas para terminar el año con buen cine.



El 3° Festival de Cine Colombiano en Buenos Aires, FICCBA 2020, se podrá ver desde hoy hasta el 20 de manera online y gratuita por IndyOn.tv: “Dividimos la programación en cinco territorios que estarán disponibles 72 horas y también tres conversatorios para mantener el espíritu de la sala”, dijo a este medio Daniel Saldarriaga, director artístico y productor.

“Sumamos películas que tienen que ver con los cuerpos, entendiéndolos como territorios. Si pensamos en los cuerpos disidentes y



desobedientes está una mirada LGBTIQ y queer, y en el caso de Argentina la mirada sobre el aborto y qué hacer con el cuerpo”, agrega Sara Álvarez, programadora de FICCBA.



Desde mañana y hasta el 19 de diciembre se realizará online y presencial el 3 Festival Internacional de Arte Queer con actividades e invitados. “En ningún momento pensamos en no hacerlo, nos parecía importante la continuidad del festival y sí estuvo en cuestionamiento el formato; hasta que finalmente logramos un formato mixto, presencial y online con contenidos interesantes y reflexivos sobre el mundo que habitamos. El imperdible total son las películas de Rosa von Praunheim, ícono queer, pionero y activista”, dice Violeta Uman, su codirectora y productora. El miércoles próximo se verá la entrevista exclusiva al icónico director, realizada por Astrid Riehn, en el canal de YouTube del Festival.



“Comunidad Cinéfila empezó como cineclub en el espacio INCAA Arte Cinema de CABA, impulsando el intercambio entre realizadores y el público, privilegiando el espacio de debate posterior a la proyección y recuperando el espíritu del viejo cineclub”, dice a este medio Alejandra Ruiz, coordinadora general.



“El principal desafío en pandemia fue llegar a que el público nos conozca pero ahora con lo virtual tenemos una llegada a un público federal y más amplio con una sala online que difunda al cine argentino”, concluyó sobre la adaptación que hicieron en www.comunidadcinefila.org.



Por su parte la Escuela de Espectadores de Cine, comandada por Juan Pablo Russo, Emiliano Basile y Federico Picasso, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CABA) propone los jueves desmenuzar propuestas cinematográficas y brindar conceptos sobre el discurso y el soporte. La pandemia los movió hacia la propuesta online, expandiendo fronteras. Mank y On the rocks son los debates y análisis pendientes de diciembre, en enero habrá una pausa para volver en febrero con curso de verano de miniseries. Para sumarse, escribir a [email protected]