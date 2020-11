"Una fan me mordió el dedo"

Un momento bastante bravo vivió hace un tiempo, la cantante de cumbia, Rocío Quiroz. Actualmente en el Cantando 2020, la artista contó un momento tenso que tuvo que vivir con una fan durante un show, ya que la misma le mordió un dedo mientras cantaba en Santiago del Estero.

"Una fan mía me mordió un dedo en un show. Yo no sé que pasó en ese momento. Cuando estoy cantando le doy la mano a la gente y cuando le dí la mano a una señora grande, me mordió el dedo. Yo no sabía si reír o llorar. Cuando pasó me dí cuenta y los chicos no podían creerlo", destacó en diálogo con Mitre live.

Además destacó que la señora canibal, le dejó una marca: "Cuando me subí a la camioneta para irme, tenía la boca de la señora marcada en mi mano. Esto me pasó en Santiago del Estero. Yo no sé si me sangró, no tenía idea", destacó la cantante y participante del Cantando 2020.