¿Una nueva chance entre Tini y De Paul?

Hace menos de dos años, la farándula internacional asistía la relación amorosa entre la cantante y actriz, Tini Stoessel y el futbolista de la selección argentina, Rodrigo De Paul. Con esfuerzo y perseverancia, intentaron mantener el noviazgo, él estaba instalado en el viejo continente, mientras que ella producía sus discos en Estados Unidos y Buenos Aires. A pesar de las distancias que los separaban, hicieron lo posible para poder llevar todo a flote. Por otro lado, él se separó de la modelo Camila Homs y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, llegando a un acuerdo económico más la tenencia compartida.

Sin embargo, el flechazo duró poco y luego de unos meses anunciaron, a través de un comunicado, que la relación amorosa había llegado a su fin en buenos términos. Ambos publicaron el mismo texto a través de sus redes sociales. Así, cada uno siguió su camino y se enfocaron en las carreras que tienen.

En la actualidad, esta realidad parece haber cambiado puesto a que un periodista español llamado Roberto Antolin aseguró que la pareja se estaría danto una nueva chance en el amor. De esta manera, dio su parecer de los hechos en un programa de alcance internacional: “Rodrigo sigue muy enganchado con Tini, él lo dejaría todo por ella, no hay ninguna mujer que pueda igualar lo que él siente por Tini. De hecho, ellos siguen en contacto y tienen una relación fluida. El Cholo Simeone quiere que Rodrigo retome su relación con Tini, su estabilidad en su vida le sirvió para tener a la mejor versión de De Paul en su equipo. No sé si lo harán oficial, pero han vuelto a verse”. Asimismo, continuó expresándose en el programa de Juan Etchegoyen: “De Paul y Tini son la pareja perfecta, cuesta encontrar a esa media naranja y ellos lo son. Tienen que unirse, el flechazo es total y se han seguido viendo después de la separación, esa foto vale millones y yo esta información la tengo confirmada”. Por último, aseguró: “Los encuentros entre Rodrigo y Tini se han dado en Madrid, Barcelona y ciertas partes de Europa como la República Checa, viajes hacia zonas menos controvertidas. En Argentina no va a haber encuentros jamás, eso no va a suceder, pero en Praga han estado y eso va a volver a retomarse. Ellos saben que son el uno para el otro y va a volver a retomarse, depende de que Tini acepte y listo, tienen un flechazo, los dos en el corazón”.