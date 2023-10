Cumelén Sanz: “Fue súper exigente el rodaje, tanto a nivel físico como emocional”

Auxilio, de Tamae Garateguy, que llegó a los cines ayer y tiene a Cumelén Sanz en el rol central de un relato que habla de abusos de poder y una mujer que escapó de las normas. Con ella hablamos para saber más de la propuesta.

—Venís de un año con mucho cine, ahora se estrena Auxilio, pero hace muy poquito, estrenaste Una flor en el barro, cosas completamente diferentes, ¿cómo estás viviendo esto?

—Justo estas pelis las filmé en momentos distintos. Una flor en el barro fue lo primero que filmé después de la pandemia y Auxilio la filmamos el año pasado, así que la verdad que muy contenta y con mucha emoción de poder presentar y traer a la luz estas pelis que con tanto esfuerzo las hicimos en momentos muy diferentes. Una con barbijos de por medio y la otra ya por suerte saliendo, pero la verdad que muy muy contenta y muy entusiasmada.

—Cuando te llegan los papeles de las propuestas cinematográficas, ¿qué es lo que buscas particularmente?

—Me pasa mucho algo con respecto a la intuición, generalmente cuando leo. O sea, se me acerca una propuesta y como que me tiene que generar algo, me tiene que encender algo de las ganas y del deseo de contar esa historia. Y generalmente son historias siempre que me atraviesan, que me interesa contar o que me representan también algún desafío actoral. En el caso de Auxilio, al ser mi primera película de género, fue eso lo que más me entusiasmó desde un principio. Además de trabajar con Tamae, que es una directora mujer y con un equipo también que fue casi íntegramente conformado por mujeres. Me parecía superestimulante. La verdad que fue un proyecto muy interesante y bueno trabajar con tantas mujeres, no solo adelante de cámara, sino también atrás de cámara. Porque el elenco son casi todas mujeres, más del equipo técnico, fue hermoso y de también mucha libertad creativa.

—¿Cómo fue crear a Emilia? Esta mujer que se mueve a pesar de los mandatos, de alguna manera intenta ser libre, se la pinta como alguien rebelde, pero en realidad es un espíritu que lo que quiere hacer es tratar de ir hacia donde sus instintos y sus deseos la mueven…

—Emilia fue criada en una familia de la alta sociedad. Entonces siempre tuvo acceso a muchísima información. Y al haberse criado sin una madre, porque su madre murió cuando ella era chica, la figura del padre siempre estuvo muy presente en ella, de una forma bastante opresiva. Porque era un padre militar, como diciéndole tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que casarte. Y la búsqueda de Emilia va justamente por el lado de lo que vos decís, la libertad de poder ser quien es, de poder encontrar su lugar para expresarse. Ella quiere ser escritora y en esa época estaba Virginia Wolf, y algo muy interesante que me parece que bueno del libro Un cuarto propio, de Virginia, que dice que toda mujer necesita un cuarto propio para poder escribir y Emilia en su casa no lo tenía. Entonces ella va al convento este, un poco, digamos, en contra de su voluntad, pero bueno, finalmente, en este espacio que está lleno, con monjas, así que igual sigue siendo un espacio opresivo, ella puede encontrar ahí su cuarto propio.

—Y ahí encuentra también unos demonios, porque la película es una película de época, pero digo cada dos por tres vuelven estas historias de lugares en donde se cometen abusos, ¿cómo fue un poco entrar en ese en esa atmósfera de Auxilio?

—La verdad que fue superexigente el rodaje, tanto a nivel físico como emocional, porque bueno, justamente, poder ponerle el cuerpo a esta historia, a estas mujeres que durante tanto tiempo fueron abusadas, es digamos muy intenso de transitar, pero a la vez me genera mucha emoción por estar contando esto, que digo sí, sigue siendo una historia actual, no más allá de que está ambientada en 1931. Estas cosas siguen sucediendo hoy en día y está muy relacionado con nuestro presente y con toda la historia de la humanidad. Entonces a nivel desafío actoral fue muy intenso, fue desgastante, pero también muy enriquecedor y me genera mucho orgullo y estar como a disposición de esta historia y poder sacar estos temas a la luz, que lamentablemente siguen sucediendo.