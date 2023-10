Carmen Electra, un ícono sexual siempre vigente

Nacida en Ohio en el seno de una familia humilde, la modelo, cantante y actriz Carmen Electra decidió tener esa identidad una vez que tuvo fama y popularidad. Asimismo, conquistó Hollywood luego de su rol en Los vigilantes de la playa y ahora es una sensual modelo en la plataforma erótica OnlyFans.

Desde su primera infancia, la mujer, cuyo nombre real es Tara Leigh Patrick, siempre supo que quería ser artista. Por su parte, fue criada en el seno de una familia de clase media, tiene dos hermanos y sus padres fueron músicos de una banda de funk. Por otro lado, siempre apoyaron los intereses artísticos de su hija y fue así como le administraron clases de danzas y artes. También la apoyaron al momento de su mudanza a Los Ángeles para que pudiera probar suerte en otros suelos y fuera detrás de sus sueños.

Durante los años noventa, la mujer saltó a la fama por haber posado en la revista Playboy y la participación en series de renombre. Así la fama y la popularidad llegaron para quedarse de una forma exponencial.

Con éxito en la actuación y la danza, conoció a Prince. Ambos tuvieron un romance intenso y así fue como surgió su apodo, Carmen Electra. También un hit que implicó su incursión en la música. Se trata de una canción pop que fue recibida con una crítica tibia.

Luego, en un evento y gracias a amigos en común, la mujer conoció a Dennis Rodman, el jugador de básquetbol de Chicago Bull y el flechazo fue inminente. Por otro lado, si bien comenzaron a salir, al principio lo hicieron de forma privada y secreta porque él tenía otra pareja. Con el paso del tiempo, se pusieron de novios, salieron y eran las estrellas del momento. La pasión era notable y enseguida pasaron por el altar, aunque a los días rompieron la unión nupcial porque no habían hecho un acuerdo económico. Luego siguieron un tiempo más hasta que todo llegó a su fin para seguir caminos por separados. También salió un tiempo con Tommy Lee, ex de pamela Anderson.

Reconocida por todo lo expuesto, la mujer suele aceptar trabajos para estar presente en parodias y comedias del séptimo arte.

Con esfuerzo y perseverancia, hoy está abocada a su trabajo como modelo en la plataforma OnlyFans, donde triunfa publicando videos y fotografías. De esta manera, ella misma maneja su cuenta como directora creativa.

La construcción y visibilidad de la diva

Con mucho trabajo, la mujer estuvo en dos películas: Scary Movie y Ocean’s Thirteen. Y en estos días, elige a la plataforma erótica OnlyFans, donde lleva a cabo su con su imagen para poder ganar dinero.

De forma reciente, la mujer se instaló en Los Ángeles para poder ejercer su oficio y se hizo fotos en esta plataforma para que los seguidores colaboren y también interactúen con ella. Gracias a esta posibilidad se convirtió en su propia jefa.

Por su parte, sigue triunfando como la diva que creció en los noventa para consagrarse con el cambio de milenio.

En la actualidad, la mujer brindó una entrevista al diario New York Times donde avizoraba cómo fueron sus momentos cuando se peleó con Prince, luego de lanzar un disco: “No tenía ni un céntimo. Tenía un bonito vestuario y mi maletín de maquillaje, así que la gente ni entendía ni se daba cuenta de mi situación vital”.

Ni lerda ni perezosa, la mujer supo usar su inteligencia y la belleza que la caracteriza para poder ascender económicamente y es por ello que aprovechó la ocasión para firmar un contrato con Playboy y ser la tapa de la revista más importante. A mediados de los noventa, esto fue publicado y así decía al mismo medio: “Sinceramente, era muy tímida la primera vez que posé. No sé cómo lo superé. Una vez lo hice, me di cuenta de que en Playboy eran muy respetuosos. Marilyn Monroe empezó en la misma publicación, y esas son las mujeres que admiro y en las que realmente me he inspirado”.

La trayectoria recorrida

A lo largo de su carrera, la mujer supo hacerse conocida como modelo y por el lanzamiento de una producción junto a Prince.

Por otro lado, como ya se ha mencionado, trabajó en parodias del cine tales como Scary Movie (2000), Date Movie (2006), Epic Movie (2007), Casi 300 (2008) o Disaster Movie (2008). Sin embargo, supo dar sus primeros pasos como actriz en otros rubros más vinculados a la comedia y así se dio en Así es el amor (2001), Pequeñas grandes amigas (2003), Starsky y Hutch (2004) y Ocean's Thirteen (2007).

Respecto al trabajo en OnlyFans, afirma: “Les encantan los pies. Me encanta conectar con ellos, es muy divertido”. Además, también quiso dar su opinión acerca de la plataforma: “Debes sentirte cómodo contigo mismo y vivir la vida que quieres vivir”.

Los amores intensos

La bailarina supo conquistar a Prince y entablaron un noviazgo, pero no duraron más que unos cuantos meses debido a que él quería que ella estuviera todo el tiempo en la casa, sin salir ni tener contacto con el exterior. Además, lanzaron un disco y estuvieron muy cercanos en una amistad que duró hasta el fallecimiento del cantante.

Asimismo, la mujer se casó con Dennis Rodman que la conquistó una noche en una fiesta. Los famosos salieron por dos años y dieron por finalizada la relación luego de un casamiento fugaz.