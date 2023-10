El jueves próximo la realizadora Leonora Kievsky estrena Pibas Superpoderosas, una película que indaga en la participación de Ana, Milena y Lorena, tres estudiantes secundarias en un contexto de cambios de paradigma y empoderamiento femenino. Con ella hablamos para saber más de la propuesta.

—¿Cómo te sentís con que finalmente la película se pueda ver, teniendo en cuenta también el contexto actual que estamos viviendo? Además, claro, de recorrer con la película varios festivales…

—La verdad que los documentales son procesos como muy largos de trabajo y además nosotros tuvimos la pandemia que también modificó un poco y alargó los tiempos. Así que es una alegría enorme poder compartir la peli, mostrarla, no solo afuera, sino especialmente acá también con las protagonistas y con todos los que participaron y compartirla en general con el público. La verdad que nunca imaginamos que íbamos a tener este contexto en el momento del estreno, porque de alguna manera la película muestra muy fuerte cómo impactó o cómo atravesó la irrupción del feminismo antes de la pandemia en las adolescentes y también un poco en general. Y todo lo que eso implicó también en modificar cosas, empezar a pensar y visibilizar situaciones en relación a los vínculos de poder, los abusos y demás, y los derechos. Estar hoy en este contexto donde hay un candidato que de alguna manera expresa una reacción a todas esas conquistas, la verdad que era algo que no imaginamos y que nos convoca a seguir visibilizando y seguir por ese camino que veníamos recorriendo, es volver a salir a las calles.

—¿Cómo conociste a las tres protagonistas?

—Ganamos un concurso de incubadora de documentales e hicimos como una primera investigación. Este es un proyecto que yo tenía, desde hacía mucho tiempo que me venía preguntando un poco qué movilizaba a los jóvenes en el presente, habiendo yo vivido la secundaria durante la dictadura. Ese premio nos permitió hacer una investigación, acercarnos y hacer unas primeras jornadas de grabación. Ahí empecé a ver lo fuerte que estaba siendo la irrupción del feminismo, que había surgido esta agrupación que se llama Superpoderosas. A partir de esa primera experiencia decidí hacer como un replanteo y elegir otros protagonistas, como cambiar un poquito el foco para poder contar bien, eso que me parecía que era lo más vital que estaba pasando en ese momento y que a mí me interesaba de alguna manera acompañar con el documental.