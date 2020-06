Varias de la farándula

Lizy bajó la persiana de su peluquería

En el año ‘93, Lizy Tagliani comenzó a trabajar de peluquera. Hace 12 años que tenía su firma, By Lizy Tagliani Estilistas, en un local emplazado en la calle Vicente López, del barrio de Recoleta. Pero ayer se conoció la triste noticia de que el miércoles bajó sus persianas definitivamente, en el marco de la pandemia.

Así lo comunicó la propia conductora a través de sus redes sociales, con un emotivo video, en el que prometió: "Pronto haremos algo nuevamente. A no bajar los brazos, siempre se puede volver a empezar".

More Rial quiere ser una “angelita”

Tras la escandalosa separación de Facundo Ambrosioni, More Rial renovó su look, se puso un piercing en la lengua, eliminó las fotos con su ex y se mostró más sensual que nunca.

Pero ahora parece ser que la mediática busca nuevos desafíos laborales en televisión. En este marco, el letrado Alejandro Cipolla, amigo de Morena, confirmó que la joven tendría intenciones de convertirse en una angelita más, y anunció que el lunes iría al ciclo de El Trece. La noticia cayó como un balde de agua helada entre las panelistas que ya dejaron ver una grieta.

Pericias a Felipe Pettinato

El 8 de marzo de 2018, el imitador de Michael Jackson fue denunciado por el “abuso sexual simple” de la hermanastra de su pareja, Sofía Colasante. Ayer trascendieron los resultados de las pericias psicológicas que, en el caso de la joven, revelaron que “en su relato no se evidencia invasión de la fantasía ni alteraciones en la memoria”, mientras que el examen a Felipe arrojó que “mantiene un discurso verborrágico, desorganizado y desajustado, comprende las observaciones y preguntas que se le formulan, sin embargo no logra mantener un hilo conductor en las respuestas y el relato se vuelve disperso y confuso”.