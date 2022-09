"Volver a casa", lo nuevo de Pedro Capó

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó lanzó su nuevo tema, “Volver a casa”, una balada con un toque pop/urbano donde el artista abarca el sentimiento de la soledad, la decepción, la tristeza y el anhelo de estar junto a sus seres queridos.

Así lo refleja su letra: "Cuando visita la tristeza / Y se me nubla la cabeza / Cuando es de noche hasta de día / Y nada logra que me ría / Cuando se acaban los conciertos / Y me critican los expertos / Te juro por la madre mía / Solo pienso en volver / Volver de nuevo a casa / Echarme a correr / Volver de nuevo a casa / Pero después se me pasa (...)".

El video fue filmado en el pueblo de Ceiba, Puerto Rico y sigue al cantante en un estado de desesperación mientras está solo en casa.

Recientemente el cantante y compositor multi-Diamante se unió al “Billions Club” de Spotify, gracias a su éxito “Calma remix”, el cual ya cuenta con más de mil millones de reproducciones.