La nueva canción de la China Suárez y sus referencias al Wandagate

Eugenia “La China” Suárez habló de las repercusiones del segundo tema que lanzó, Lo que dicen de mí. La letra de la canción hace alusión al escándalo en el que se vio envuelta con Mauro Icardi y Wanda Nara, lo que fue mediáticamente bautizado como Wandagate.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dicen algunas de las estrofas de la canción, contando el acoso que sufrió por parte de los medios de comunicación.

“¿Cómo estás viviendo las primeras horas del lanzamiento de tu canción?”, le consultó el cronista de Socios del espectáculo a la actriz y cantante después del estreno. La artista se mostró simpática y respondió: “Bien, re bien. Estoy re contenta, a la gente le gusta mucho”, mientras se acercaba a su auto.

Junto a familia y amigos, la China contó ante la prensa cómo transitó el lanzamiento de este nuevo trabajo. “Hubo muy buena onda, fue una noche inmejorable”, reveló. Además, confesó que estuvo muy nerviosa por lo cual tuvo que armar un discurso para la previa del lanzamiento.

Después de asegurar que su hija Magnolia quiere seguir sus pasos, contó: “Quiere cantar, pero bueno, cambian todos los días a esa edad. Pero que haga lo que quiera hacer”. Inmediatamente, la actriz afirmó que en las próximas semanas se irá a trabajar a Uruguay.

Mientras tanto, la panelista Paula Varela contó que antes de ir a Uruguay, la pareja de Rusherking pasará unas minivacaciones junto a sus hijos. “Hoy se va con los hijos a Disney”.

¿La China Suárez y Rusherking se van del país?

Según trascendió en los medios de comunicación especializados, Eugenia Suárez se va a instalar por un tiempo en Uruguay para cumplir con trabajo pendiente y Rusherking la acompañará durante el tiempo que esté en el vecino país. Además, revelaron que la China cuenta con diversos proyectos laborales en varias partes del mundo además de España, donde estuvo viviendo durante unos meses.

“Esta ida a Uruguay es una ida ya pensada y consensuada con su pareja, Rusherking, de quien está muy enamorada”, explicó el periodista Guido Zaffora, quien inmediatamente añadió que este viaje no está bien visto por los padres de los hijos de la actriz: Nicolás Cabré, con quien tuvo a Rufina, y Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia y Amancio. “Nicolás, en su momento, cuando La China había pensado en irse a vivir a España, fue quien puso el parate”, reveló Zaffora.

Otra periodista se encargó de resaltar que la estadía en Uruguay no se trata de una mudanza definitiva. “Alquilaron ya una casa juntos, en uno de los barrios más top de Montevideo, en un barrio semicerrado que se llama San Nicolás. Alquilaron una casa juntos ahí con Rusherking y tienen pensado ir por varios meses, pero ir y venir”, agregó.

Este viaje se trata de cumplir con los compromisos laborales de la actriz pero Rusherking podría sacar provecho de su éxito y trabajar a la par de su pareja en el vecino país. Además, cabe resaltar que en la televisión uruguaya quedaron muy conformes y contentos con la participación de la ex Casi Ángeles en el programa La máscara.