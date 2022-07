César Bordón: cine, teatro y televisión

Tras ser reconocido mundialmente por su participación en Luis Miguel: la serie, nuestro César Bordón continúa desarrollando su carrera en aquel lugar que lo convoquen. La excusa para dialogar con él fue el rodaje de Pensamiento lateral, de Mariano Hueter, que llegará a los cines el año que viene y en el que comparte elenco con la talentosa actriz española Itziar Ituño. Tras el rodaje pone el cuerpo en el escenario en Network, en el teatro Coliseo de ciudad de Buenos Aires.

“Este es un género que me gusta muchísimo, los ­personajes son los más gozosos, porque tienen facetas que uno no ha elegido para su vida cotidiana como persona y cuando está bien, como en este caso, con ­vueltas, un guion que te engancha esto me resultó atractivo, la trama, el guion y los personajes”, dice en exclusiva a diario Hoy el talentoso intérprete.

“Soy cero juzgar a los personajes, cero psicoanálisis, porque son, no tienen culpa; yo comparo nuestra tarea con la de un pintor, elegimos mezcla de uno o dos o tres, o nos toca un personaje con mayoría de color primario, otro oscuro, y trato de seleccionar para cada uno algo, porque la lucha del individuo es tratar de ser mejor, y un poco es ese el juego”, finaliza sobre su acercamiento a los personajes.